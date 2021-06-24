Точно переможуть "синьо-жовті": який настрій у нашої збірної напередодні матчу зі Швецією

Точно переможуть "синьо-жовті": який настрій у нашої збірної напередодні матчу зі Швецією

Футбольні взаємини Швеції та України стали легендарними ще з часів Євро-2012, яке приймала наша країна.

Українські футболісти вперше в своїй історії зіграють в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Чи пакувати речі додому після поразки австрійцям, чи готуватися до наступної гри — довгі два дні футбольна Україна чекала відповіді на ці запитання, вимушено перетворившись на вболівальників чужих команд.

Чиї голи врятували команду Шевченка, йдеться 24 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Стіни Бухарестського готелю здригаються від події, яка відбувається за дві тисячі кілометрів, у Росії. Українська збірна тримає кулаки за шведів, які на стадіоні в Санкт-Петербурзі на останніх хвилинах виграють у поляків. І дарують українцям путівку в 1/8 фіналу європейської першості.

Футболісти та тренери нашої збірної вечерю в готелі розпочинають із переможних вигуків та слів подяки синьо-жовтим вікінгам.

"Завжди раді зробити послугу" — так долучився до загальної ейфорії в соцмережах посол Швеції в Україні й розмістив у Twitter мем, народжений Мережею цієї ночі. Робітники з прізвищами українських футболістів ліниво спостерігають, як лише один із бригади — "умовний швед" — важко працює. Не забарився з відповіддю й польський посол, країну якого шведи від подальшої участі в турнірі позбавили і вивели в плей-оф Україну.

Футбольні взаємини Швеції та України стали легендарними ще з часів Євро-2012, яке приймала наша країна. Шведські вболівальники тоді буквально окупували Київ, зливаючись із синьо-жовтим натовпом українських фанатів. Тоді Труханів острів став резиденцією шведів, а рекорд за кількістю випитого пива того літа тримається й досі.

Євро-2020: чиї голи врятували команду Шевченка

У центрі Києва відверто сумує коник Дала — це національний символ Швеції. Його встановили на честь футбольних шведських фанів після домашнього Євро-2012. Після вчорашнього матча шведів українці мали б засипати коника квітами, ну або хоча б погодувати.

Слова подяки українські фани все ж виказали прапором Швеції біля посольства в Києві. За іронією долі, саме шведи і стануть суперниками команди Андрія Шевченка за вихід до чвертьфіналу.

"Доля дала нам другий шанс і гріх не скористатися таким шансом", — сказав гравець збірної Олександр Зубков.

Зустріч Україна-Швеція відбудеться 29 червня в шотландському Ґлазґо. І які б прогнози не давали на нього букмекери та експерти, відомо, що точно переможуть "синьо-жовті".

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Саме проти Швеції зіграє збірна України в 1/8 фіналу ЧЄ-2020. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, як гравці збірної України відреагували на вихід у плейоф Євро-2020.

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