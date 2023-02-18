"Тоді ми зробили велику помилку": прем'єрка Фінляндії про реакцію ЄС на анексію Криму

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін наголосила, що Європейський Союз зробив велику помилку 2014 року, не відреагувавши сильніше на анексію Росією Криму, можливо тоді Росія б не вторглася до України 2022 року.

Про це Санна Марін заявила 18 лютого на 59-й Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє власна кореспондентка ТСН.ua Христина Зеленюк.

"Оглядаючись назад зараз, це було очевидно, що Росія атакує Україну. Ми не хотіли в це вірити. Ми пробували все, що ми можемо, щоб досягти дипломатичного вирішення. Тоді вони вже використали енергетичний шантаж влітку та восени. Вони підтягнули свої війська в різні місця, кажучи, що вони просто тренуються. Оглядаючись назад, це було очевидно, що вони планують велику атаку проти України. І зараз, оглядаючись ще далі, на 2014 рік, коли Росія вторглася до Криму, тоді ми зробили велику помилку, що не відреагували сильніше. Можливо тоді Росія б не вторглася до України. Я думаю, Росія думала, що повномасштабне вторгнення буде щось на кшталт Криму. Вони думали, що вони виграють війну дуже легко й швидко. І зараз ми маємо винести певні уроки. І найголовніший урок – це не бути наївними. Росія має двічі подумати, якщо вони надумають застосувати силу, якими будуть наслідки", - наголосила вона.

Санна Марін також наголосила, що війна в Україні – це не лише проблема для Європи. Це проблеми цілого світу.

"Авторитарні країні піднімають свої голови проти міжнародного порядку, заснованого на правилах. І це проблема для кожного. Коли Росія атакувала Україну, вона порушила всі правила, всі домовленості, які сама ж взяла на себе до цього. І це проблема для кожного. Бо потім ми побачимо десятиліття такої самої поведінки, якщо Україна не виграє війну, якщо ми не будемо стояти на сторожі наших цінностей і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Тому, я думаю, це ширша проблема, ніж проблема виключно Європи чи України. І ми маємо робити так багато, щоб впевнитися, що Україна виграє", - заявила вона.

Прем'єр-міністерка Фінляндії також сказала, що коли 24 лютого 2022 року почалася війна, одразу було очевидно, що Фінляндія доєднається до НАТО.

"Це було очевидно того самого дня, коли Росія атакувала Україну. Коли Росія, наш сусід, атакувала іншого сусіда – Україну – це було очевидно, що Фінляндія стане членом НАТО. Тому що це єдина межа, яку Росія не перетне", - резюмувала вона.

Вступ Фінляндії до НАТО

Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО у травні 2022-го. Усі 30 країн-членів мають ратифікувати свої заявки на вступ до блоку.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає Туреччину та Угорщину ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, оскільки ці країни ще не схвалили їх.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція вже як повноправні члени НАТО братимуть участь у липневому саміті оборонного альянсу у Вільнюсі.

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