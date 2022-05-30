Толерантність з Угорщиною ніколи не працювала: радниця міністра енергетики про тиск на Орбана

Толерантність з Угорщиною ніколи не працювала: радниця міністра енергетики про тиск на Орбана

Угорщина блокує запровадження нафтового ембарго проти Росії.

У цій ситуації Україні варто припинити бути толерантною та почати спілкуватись з Угорщиною з тої позиції, які вона розуміє.

Про це під час спецвипуску ТСН сказала радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

"Якщо збережеться трубопровідний маршрут, то він постачатиме нафту не тільки до Словаччини та Угорщини, а й до Німеччини та Австрії", - пояснила експертка.

Також Лана Зеркаль зазначила, що за таких умов з нафтопроводом "Дружба, який проходить через територію України може "щось статись". Проте вона додала, що деякі українські політики її розкритикували за це.

"Після цього і Орбан нарешті відреагував, бо до цього він дуже мляво реагував. І навіть щодо позиції України про отримання пального з Угорщини - їхня позиція була не просто млявою, а взагалі відсутньою. І це навідмінно від Польщі, яка робить усе можливе для того, щоб українці отримували пальне в достатній кількості. Так само робить і Румунія. Тобто Угорщина, яка отримує нафту через Україну весь цей час відмовлялась нам надати можливість отримувати більше 5 тис. тонн на місяць, що взагалі не покриває дефіцит", - пояснила радниця міністра енергетики.

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Лана Зеркаль також додала, що Угорщина блокує Україну в НАТО та на всіх політичних майданчиках, а тому з цією державою варто бути агресивнішим.

"Ми весь час намагаємось бути толерантними. З Угорщиною це не працює і ніколи не працювало. Угорщина блокувала Україну в НАТО та на всіх політичних майданчиках. І ми не заважаючи на це продовжуємо толерувати їхню потребу в пальному і нафті. На мій погляд, у такій ситуації ти маєш бути агресивнішим та знайти ті аргументи, які подіють у цій дискусії. Саме тому я провокативно і загадала про закручування деяких вентелів. Але у нас також є інтерес - завершити цю кровопролитну війну", - сказала Лана Зеркаль.

Нагадаємо, посли ЄС знову не змогли запровадити шостий пакет санкцій проти РФ.

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