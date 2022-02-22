"Тому використовують силу і військові дії": Кулеба розповів, про що мріє і чого хоче РФ

"Тому використовують силу і військові дії": Кулеба розповів, про що мріє і чого хоче РФ

Україна застосує всі інструменти у дипломатії, аби захистити державність.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ використовує погрозу силою і військові дії на тимчасово окупованому Донбасі, аби призвести до економічного колапсу України.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу з Вашингтона 22 лютого.

"РФ мріє про колапс економічний України і саме тому вони використовують погрозу силою і військові дії, щоб розхитати нашу країну зсередини. Ми вже підтримали значну підтримку від наших партнерів для забезпечення макрофінансової стабільності і працюватимемо над цим і надалі", - сказав Кулеба.

Очільник МОЗ наголосив, що для захисту української державності наша країна "застосує всі інструменти у дипломатії". За його словами, Україна готова до ухвалення жорстких і виважених рішень.

"Росія хоче, щоб ми повелися на провокації. Цього не буде. Усі столиці світу підтримують позицію України. Ми готові до ухвалення жорстких рішень, але кожне з них буде виваженим. Ми працюватимемо на світ, але це не означає, що ми дозволимо РФ вільно почуватися на українських територіях... Ми прекрасно розуміємо, що зараз хоче від України РФ. Вона хоче, щоб ми повелися на провокації, щоб ми зірвалися, щоб проявили емоцію, не витримали тиску. І я запевняю вас, що цього не буде. Всі, абсолютно всі столиці світу, які стоять на захисті міжнародного права, відзначають принципову, чітку, але виважену позицію президента України та України загалом. Це саме та лінія, якої зараз треба дотримуватися. Ми готові до ухвалення жорстких рішень, але кожне таке рішення буде продуманим, вивіреним і позбавленим будь-яких емоцій", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, через обстріли російських окупантів спалахнула Луганська ТЕС: пожежу неможливо ліквідувати.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли будинок у Новогнатівці.

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