Тонни американської зброї та скандальні німецькі заяви: чи зможуть Україна та світ зупинити Путіна

Росія тим часом підтягує війська та зброю до Білорусі, де за офіційною інформацією 10-го лютого стартують спільні військові навчання.

Сполучені Штати після вчорашніх переговорів у Женеві передали 90 тонн летальної зброї в межах пакета безпекової допомоги. Напередодні озброєння Києву вирішили надіслати й балтійські країни. Тим часом Німеччина вирішила обрати іншу позицію - і поки що з постачанням зброї не квапиться. Ба більше - робить низку скандальних заяв щодо Кремля.

Про те, як на Заході готові підтримувати Україну перед лицем російської агресії - 22 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, 90 тонн американської летальної зброї та боєприпасів приземлилися в київському аеропорту вночі буквально за кілька годин після завершення перегорів між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це перша партія з пакета безпекової допомоги на 200 мільйонів доларів, яку ухвалилив Джо Байден. Незабаром для підтримки обороноздатності України Вашингтон обіцяє прислати гелікоптери Мі-17. Ті самі, які раніше перебували на озброєнні ВПС Афганістану.

Прориву після вчорашніх перемов у Женеві між американською та російською делегацією не сталося. Зустріч була проміжною, як згодом визнають обидві сторони. Нині Москва чекає письмової відповіді на свої вимоги, які Штати обіцяють прислати наступного тижня, з наполегливим проханням не оприлюднювати лист на широкий загал. У Мережі тим часом з'являється інформація про можливу евакуацію родин американських дипломатів з України. Видання СNN із посиланням на власні джерела пише, що це може статися вже наступного тижня. У Білому домі вкотре пояснюють - розробка плану евакуації в разі будь-якої загрози безпеці американських громадян - звична практика.

"Ми вже повідомили громадян США про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Ми проводимо ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій, як ми робимо завжди, якщо ситуація погіршується в будь-якій країні світу", - наголосила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

У Європі думки щодо надання зброї Україні дедалі полярніші. Напередодні Латвія, Литва та Естонія з дозволу США вирішили надати Україні американські протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Jаvelin. А от Берлін не лише відмовився продавати Києву зброю, а й заборонив Естонії ділитися з Україною озброєнням німецького виробництва. Головна дипломатка країни Анналена Бербок підтвердила - Німеччина проти відімкнення Росії од міжнародної міжбанківської системи SWIFT. А командувач військово-морських сил ФРН пішов іще далі. На прес-конференції Кай-Ахім Шьонбах заявив: приймати до НАТО Україну та Грузію - не можна, Крим утрачений назавжди, а Путіна слід поважати.

Згодом у Міноборони Німеччини скажуть - слова Шьонбаха не відповідають офіційній позиції відомства. Але дипломатичний скандал це не зупинило. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пише в Twitter - такі заяви не що інше, як заохочення Путіна до масштабної війни.

Після переговорів у Женеві США надіслали до Києва 90 тонн летальної зброї | Новини світу

Росія тим часом підтягує війська та зброю до Білорусі, де за офіційною інформацією 10-го лютого стартують спільні військові навчання. Цього разу туди підвезли винищувачі. За оновленими даними поблизу українських кордонів Кремль зосередив уже 127-м тисяч армійців.

У те, що Росія нападе на Україну - не вірить Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Мовляв - усі розбіжності можна вирішити дипломатичним шляхом. Але навіть дипломатичне вирішення конфлікту є навязуванням Москвою свого порядку денного. У цьому певні учасники нинішнього протесту в Празі. Сотні чехів та українців, які живуть у цій країні - з величезним синьо-жовтим стягом у руках закликали Європу запобігти новій російській агресії.

Читайте також: