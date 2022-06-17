Тоня Матвієнко розчулила історією останньої зустрічі з Арсеном Мірзояном

Українська співачка Тоня Матвієнко пригадала останню зустріч зі своїм зірковим чоловіком Арсеном Мірзояном.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua виконавиця розповіла, що вона відбулася 7 травня у Німеччині. Тоді співачка приїхала до своєї зіркової мами Ніни Матвієнко на благодійний концерт для дітей-переселенців.

У той час Арсен також волонтерив у Європі — віз до України машину швидкої допомоги. Музикант спланував свій маршрут через місто, де перебувала його кохана.

"Нашій родині потрібна була ця зустріч — скучили одне за одним. Я його дуже чекала. Дивилася на годинник, розуміла, що от-от приїде, але були проблеми зі зв'язком. Проте Арсен знав геолокацію, тому я його завжди виглядала з балкону. На раз п'ятий побачила його блукаючого у дворі, не стрималася, та просто заверещала: "Арсееееен", – розповіла Тоня.

Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Знаменитість додала, що їхня спільна донька не знала про приїзд татуся. Тому, коли вона почула його ім'я, розплакалася.

"Вибігла до мене на балкон та вкрилася сльозами. Коли зустрілися, прилипли до нього, як жуйки. Обіймалися дуже довго", – пригадала артистка.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із знаменитими коханими жінками українських захисників. Історію співачки Тоні Матвієнко ви можете почитати у матеріалі.

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