Топ гучних заяв Зеленського: мобілізація, “конфлікт” із Залужним і війна 2024 року

Ввечері 19 грудня на великій пресконференції для українських та іноземних ЗМІ президент розповів про наболіле: нову масштабну мобілізацію, складну ситуацію на фронті та міжнародну допомогу. Вперше сам і відверто відповів Зеленський про його взаємини із Залужним.

Найгучніше та найважливіше з пресконференції Зеленського розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Велика пресконференція Зеленського

Підсумки від президента. Саме з цього почалась щорічна пресконференція Зеленського. Вийшовши до журналістів та зайнявши своє місце на сцені, президент виокремив головне. Було і про успіхи та проблеми, а головне — про збройні сили та майбутнє.

Якою буде нова “хвиля” мобілізації?

"Аж потім пішли питання, і не дивно, що першим у президента спитали про наболіле для багатьох українців. Це питання мобілізації. І відповідь Зеленського шокувала всіх. Нагадаю, що 24 листопада президент Зеленський доручив уряду та військовим розробити комплексний план щодо мобілізації військових. Тоді на це президент відвів тиждень. Ось які висновки йому дали в Міноборони та Генштабі", — йдеться у репортажі Артема Зябкіна.

Мобілізація жінок. Колаж / Фото: ТСН.ua

Захмарна “ціна” мобілізації

До того ж нова мобілізація стане державі у кругленьку суму - у 500 мільярдів гривень. Де знайти ці кошти - велике питання. Тож, новий план мобілізації президент поки не затвердить - просить аргументи необхідність. Для цього йому потрібне й інше рішення. Йдеться про демобілізацію тих, хто уже майже 2 роки на фронті. Для цього потрібен закон, однак Зеленський стверджує, що конкретики у цьому питанні він досі не має.

Жінок не призиватимуть!?

Запитали президента і про те, на що він особисто готовий піти в рамках мобілізації. А головне чи знизять віковий поріг призову чоловіків і чи варто жінкам чекати, що мобілізують і їх?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УСІХ ЖІНОК - НА ВІЙНУ?! Мобілізація і новий скандал у мережі! Хто за цим стоїть?

Зеленський про “проблеми” контрнаступу

“У нас були проблеми”. Зеленський визнав, що український контрнаступ не досяг своїх цілей. На руку Путіну зіграла публічність. Тому цілі на наступний рік влада поки залишить у таємниці.

"Нагадаю, що майже рік тому на перші роковини повномасштабного вторгнення РФ Зеленський давав подібну пресконференцію для світових ЗМІ — сподівався закінчити війну в 23-му році", — продовжує журналіст.

Фото: Associated Press

Вперше про “конфлікт” із Залужним

Нічого особистого — лише робочі стосунки. Так Зеленський прокоментував свій “конфлікт” із Залужним. Хоч відповідь президента це однозначне “ні”, але зізнаюсь, що “напруга” між президентом та військовим керівництвом буквально витала в конференцзалі. Зеленський вперше за весь час пояснив, чому не реагує на новини про “конфлікт”, дав власну оцінку роботи головкома та відповів чи готовий він його звільнити. Відповідь вийшла нервовою.

Що “роздратувало” Зеленського?

Ризикну припустити, що президент таким чином натякнув на авторську колонку Залужного у журналі The Economist. На початку листопада цей матеріал розірвав Мережу і став головним предметом обговорення у нас і за океаном. Тоді Залужний заявив про “глухий кут” на фронті та дав невтішний прогноз, що прорвати росіян не вдасться наявними силами. Для цього потрібне буквально ноу-хау на рівні винайдення пороху.

План — 1 мільйон дронів на рік

Говорив Зеленський і про перспективи на 24-й рік. Наразі на фронті великі проблеми з артилерійськими боєприпасами натівських калібрів. Вирішити цю проблему мають дрони-камікадзе. Зеленський пообіцяв, що 24-го року Україна виготовить рекордну кількість дронів і знову розкритикував військових — цього разу за надмірну бюрократію.

Україна і Польща — “брати” чи конкуренти?

Запитували у президента і про міжнародну допомогу. Напевно, найчутливішою була розмова Зеленського з польським журналістом. Президент відверто відповів на запитання, чого він очікує від нового уряду у Варшаві і в деталях пояснив, коли та чому пробігла чорна кішка між ним та Дудою. Головне, що українцям треба розуміти, де позиція польского народу, а де бачення їхніх політиків.

Проблеми з міжнародною підтримкою

Згадав Зеленський і про проблеми з підтримкою США. Попри численні побоювання, президент впевнений, що Вашингтон не підведе Київ: політичні сварки не завадять виконати обіцяне, а партнерство збережеться. Серед пріоритетних тем для президента - українська ППО. Для цього уже провели низку зустрічей з виробниками зброї. Про мир з Росією 24-го року говорити не доведеться, вважає Зеленський. На територіальні поступки, які вимагає Путін, Україна ніколи не піде. Кремлівський диктатор вкотре заявляє про “незмінні цілі своєї спецоперації”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів уже традиційну пресконференцію, де підбив підсумки 2023 року та розповів про плани на наступний. Тривала вона понад дві години.

За цей час президент розповів, чи можливі перемови з Росією, про яку кількість мобілізованих просять військові і коли будуть обміни полоненими.

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