ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Топ місць у квартирі, де є шанс вижити під час удару, і чому це не ванна: експерт назвав безпечні схованки

Експерт пояснив, де у квартирі найбезпечніше під час атаки.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Топ місць у квартирі, де є шанс вижити під час удару, і чому це не ванна: експерт назвав безпечні схованки

Експерт назвав безпечні місця у квартирі

Експерт з безпеки та керівника Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб» Ігор Мордан розповів, що під час повітряної тривоги варто дотримуватись правила двох стін, проте це не гарантія безпеки.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Експерт наголосив, що тривогу можна перечекати на 1 поверсі будинку.

«Перечікувати тривогу треба за двома стінами. Це може бути приміщення, де немає вікон: коридор, ванна, туалетна, комірчина. Якщо це багатоповерховий будинок, то найкраще тривогу перечікувати на сходовому майданчику або біля шахти ліфту — це найбільш міцна конструкція у будинку, звичайно, якщо він не монолітний. Більшість у нас, до речі, панельні. Люди можуть перечекати тривогу на першому поверсі будинку, а якщо буде змога, можуть перейти у підвальне або напівпідвальне приміщення, якщо воно є в будинку. Тут вже залежить від того, куди встигає людина дістатися після оголошення тривоги», — пояснює експерт.

Він зазначив, що ванна - це теж варіант, щоб перечекати повітряну тривогу, але це не врятує від обвалу.

Більше читайте у матеріалі: Забудьте про ванну: експерт пояснив, де у квартирі багатоповерхівки найвищий шанс вижити

Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie