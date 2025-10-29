Топ місць у квартирі, де є шанс вижити під час удару, і чому це не ванна: експерт назвав безпечні схованки

Експерт назвав безпечні місця у квартирі

Реклама

Експерт з безпеки та керівника Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб» Ігор Мордан розповів, що під час повітряної тривоги варто дотримуватись правила двох стін, проте це не гарантія безпеки.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Експерт наголосив, що тривогу можна перечекати на 1 поверсі будинку.

Реклама

«Перечікувати тривогу треба за двома стінами. Це може бути приміщення, де немає вікон: коридор, ванна, туалетна, комірчина. Якщо це багатоповерховий будинок, то найкраще тривогу перечікувати на сходовому майданчику або біля шахти ліфту — це найбільш міцна конструкція у будинку, звичайно, якщо він не монолітний. Більшість у нас, до речі, панельні. Люди можуть перечекати тривогу на першому поверсі будинку, а якщо буде змога, можуть перейти у підвальне або напівпідвальне приміщення, якщо воно є в будинку. Тут вже залежить від того, куди встигає людина дістатися після оголошення тривоги», — пояснює експерт.

Він зазначив, що ванна - це теж варіант, щоб перечекати повітряну тривогу, але це не врятує від обвалу.

Більше читайте у матеріалі: Забудьте про ванну: експерт пояснив, де у квартирі багатоповерхівки найвищий шанс вижити