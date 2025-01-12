У Німеччині от-от оголосять вирок підозрюваним у вбивстві двох українок та викраденні немовляти. А тим часом у Мережі панікують через скупчення білоруських військ на кордоні з Україною.

Про найгучніше, що сталося за тиждень розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Скандал із 155-ю бригадою щодня отримує продовження

Днями з’явився перший публічний коментар командувача Сухопутних військ. Михайло Драпатий у соцмережі розглого описав ситуацію у бригаді та заявив, що скандал зарано просочився у публічну площину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТОП ПОДІЙ ТИЖНЯ: скандал з 155 бригадою, Білорусь стягнула війська, вбивство українок у Німеччині

"Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать".

"Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за к ордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних Військ."

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий / Скриншот з відео

Хоча у своєму дописі Драпатий запевнив, що більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних Військ, Генеральним штабом ЗСУ та Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовані, а по окремих питаннях вже реалізуються рішення, він все ж зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях, а вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Усі заяви Драпатого щодо масового СЗЧ, підготовку та формування ви можете детально переглянути у нашому попередньому випуску

Водночас у ДБР заявили про першого затриманого - командира однієї з рот 155 ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру.

І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

На білорусько-українському кордоні фіксують нове скупчення військових. Колаж ТСН.ua

Паніка в Мережі через скупчення білоруських військ під українським кордоном

Зокрема, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня-5 січня. За даними групи, підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столінського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак Іл-76. Згодом у мережі заговорили про те, а чи не готується Росія до реваншу перед 24 лютого й чи є нині загроза Києву та області. Про поточну ситуацію на нашому кордоні в коментарі для ТСН.ua розповіли речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

На питання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні, Владислав Селезньов відповідає однозначно: "Звичайно".

Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова, не можна виключати такого варіанту й нині. За словами Селезньова, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином, при цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу. В свою чергу речник Держприкордонслужби Демченко уточнив, що Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи, як посилення своєї обороноспроможності. Також він запевнив, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше, як, наприклад, минулого року, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тис. Росія поступово вивела їх на свою територію, а в рамках ротацій нових не заводила. Про те, що жодної загрози з боку Білорусі для України наразі немає, говорить і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, Коваленко зазначив, що всі заяви з Білорусі в бік України, а також перекидання військ - це спроба Лукашенка перед виборами мобілізувати явку, щоб ці вибори хоча б візуально виглядали легітимними, бо без явки і картинки не буде.

Українська біженка Маргарита Разаз, її мама Марина Стеценко та донька Мія / Колаж ТСН.ua

У Німеччині почався суд над чоловіком і жінкою, яких підозрюють у вбивстві українок

Вбивство 27-річної української біженки та її 51-річної матері, щоб викрасти маленьку дитину молодшої жінки. За версією обвинувачення, росіянка навмисно познайомилася з українкою, щоб заволодіти її донькою, якій на той момент було всього 5 тижнів від народження.

Обоє обвинувачених зізналися у скоєному на початку судового засідання. У показаннях, які зачитали їхні адвокати, жінка і чоловік розкаялися у злочині. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За словами підозрюваної, вона б повернула час назад, якби могла, бо ж тепер і її діти залишилися без матері. Видання уточнило, що пара має чотирьох дітей, одна із них спільна, хоча раніше мова йшла про трьох. Як свідчить обвинувачення, пара скоїла вбивство, щоб викрасти немовля українки, якому було на той момент всього п'ять тижнів від народження. Тому обох також звинувачують у викраденні неповнолітніх. За даними прокуратури, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, які мешкають у Зандхаузені поблизу Гейдельберга, давно виношували план мати спільну дочку.

Слідство розповіло, що росіянка почала шукати контакти з українськими біженцями та приєдналася до групи у телеграмі, де пропонувала їм допомогу з перекладом, так вона і познайомилася з 27-річною дівчиною, якій була потрібна така допомога перед майбутнім народженням доньки. Мати, бабуся та немовля на момент злочину жили у будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Як зазначає обвинувачення, жінкам ймовірно підсипали заспокійливі ліки під час зустрічі у ресторані 6 березня. Коли 51-річній жінці стало погано, подружжя відвезло молодшу жінку з немовлям до себе і пообіцяли їй доставити її матір у лікарню, вважає прокуратура. Натомість вони відвезли жінку на рибальське озеро біля Бад-Шенборна, поблизу Карлсруе.

Чоловік вдарив жінку невідомим предметом по голові "щонайменше чотири рази з усієї сили" і занурив її в озеро, пише Spiegel. Вона померла від травм голови. У своїй заяві підсудний зазначив, що використовував молоток із будівельного магазину. Пара сказала 27-річній дівчині, що у її матері буцімто стався серцевий напад і вона перебуває в лікарні. Після цього, як свідчать прокурори, вони поїхали у містечко Гоккенхайм поблизу дамби на Рейні. Там чоловік завдав молодій жінці щонайменше три удари по голові "зі значною силою". Жінка померла від важкої черепно-мозкової травми. Подружжя підпалило її тіло та поїхало з немовлям додому. 7 березня 2024 року перехожий виявив на березі Рейну тіло 27-річної жінки. 13 березня поліція затримала подружжя, у якого слідчі знайшли дитину.

Маленька дівчинка не постраждала. 19 березня водолази поліції виявили в озері тіло бабусі дівчинки. Відтоді німець та росіянка перебувають під вартою. Донька загиблої 27-річної Маргарити, якій зараз близько одинадцяти місяців, кілька місяців жила у прийомній сім'ї, зазначає видння. На початку літа 2024 року опіку над дівчинкою взяла її тітка – 21-річна сестра вбитої українки. А наприкінці червня вона повернулася в Україну з немовлям, про це виданню повідомив адвокат жінки. Дівчина подала заяву про всиновлення дитини, але процес може тривати місяцями. У судовому процесі над німецькою парою сестра вбитої виступає як співпозивачка. Однак, за словами її адвоката, вона не приїхала на суд через важку дорогу.

Адвокат Томас Франц уже заявив, що домагатиметься довічного ув'язнення для підсудних і визначення особливої ​​тяжкості їхньої провини. Вирок у справі можуть оголосити вже 21 лютого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПРОСТО ШОК! Жорстоке вбивство українок у Німеччині: спливли моторошні деталі!

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