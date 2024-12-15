В “Укрзалізниці” “Дєд” понад 30 років шантажував провідників, поліція провела масштабну спецоперацію і затримала десяток співучасників схеми! На Дніпропетровщині скандал із поліцейськими - вони “заламали” ветерана війни, а один крикнув, що боєць - “інвалід на голову”. Не перестає дивувати і Трамп.

Про найскандальніші події за тиждень розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Обкладав “даниною” провідників

Поки одні рятують, інші - наживаються! Так можна описати скандал з Укрзалізницею, там понад 30 років голова Первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський, такий собі тіньовий куратор за пасажирськими перевезеннями родом з 90-х, обкладав “даниною” провідників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТОП скандалів тижня: в “Укрзалізниці” накрили масштабну схему, а поліція “заламала” ветерана!

Куди діваються квитки на міжнародні рейси?

А ось друга схема стосується тих самих фантомних квитків на міжнародні рейси, які ніхто ніколи не може вхопити, принаймні, офіційно. А ось десь з рук, тобто у перекупів, утридорога - будь ласка. Через ці зухвалі хитрощі компанія недооотримала кілька десятків мільйонів гривень і це лише підрахунки за пів року, а схема нагадаємо, діяла десятками років.

Шокуючі деталі

Але це далеко не усі деталі, тож вмощуйтеся зручніше. Журналісти ВВС посилаючись на власні джерела, пишуть, що затриманий має прізвисько “дєд”. Він, за даними джерел, впродовж багатьох років вимагав побори з працівників УЗ, й не лише з провідників, а й начальників потягів та ремонтних бригад.

За що були “побори” і як заробляли?

Ці побори бралися за всі рейси, а найбільше платили за те, щоб потрапити на так звані "хлібні", престижні міжнародні маршрути. Джерела розповідають, що були випадки, коли неугодних провідників виштовхували з поїзда. Після чого складали рапорт акти, що вони просто "відстали" від потяга. За даними джерел, провідники могли потім відбити ці гроші наступним чином – брати “зайців”, торгувати алкоголем, перевозити передачі, а одним з основних видів заробітку раніше була "туфта" - по кілька разів повторно використана білизна.

За ремонт з власної кишені?

Це ВВС розповів колишній провідник. А джерела зазначили, що на міжнародних рейсах не нехтували і перевозити контрабанду. Така ж корупційна схема діяла, коли вагон потребував якогось ремонту - доки провідник сам не знайде слюсаря і не заплатить йому, ніхто нічого міняти/ремонтувати не буде. Писати офіційні заявки на ремонт – це була марна справа.

Про це ВВС розповів провідник, який також раніше працював в "Укрзалізниці" і у нього була поломка, яку він відмовлявся ремонтувати за свій рахунок. А експосадовець, який працював в "Укрзалізниці" тривалий час, каже, що передавав дані про корупцію керівникам компанії, але щоразу не було реакції, але тепер вражений, що схему таки накрили.

На умовах анонімності коментують затримання “дєда” й чинні працівники УЗ. Усі - радіють і не перестають дивуватися, що схему накрили.

Скандал між поліцейськими і військовим

Інший скандал тижня стався на Дніпропетровщині після того як мережею розлетілося відео, як місцеві поліцейські закрутили руки ветерану війни. А все почалося нібито після непорозуміння з патрульними щодо нібито порушення ПДР, сам військовий стверджує, що конфлікт із поліцейськими розгорівся, коли він попросив їх пред’явити службові посвідчення, після чого перепалка закінчилася тим, що до водія-ветерана застосували грубу фізичну силу, вклали на асфальт, заламали руки і надягли наручники.

У ветерана пластина в руці

А поки ветерана упокорювали кайданками, він просив поводитись по-людськи, кричав, що у нього зібрана по шматочках рука і вставлена пластина, але поліціянти на це не зважали, російською мовою застерігаючи ветерана "не сопротивляться". Один із патрульних назвав ветерана "інвалідом на голову". Військовий зафільмував "спілкування" з правоохоронцями на телефон і відповідне відео оприлюднили в Мережі.

Що каже боєць

Сталося це у місті Самар, що на Дніпропетровщині ввечері 11 грудня, затриманий - ексбоєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним “Ямаха”, про це заявили у неофіційному Telegram-каналі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади й додали, що чоловік воював у гарячих точках та мав важке поранення. Прокоментував ситуацію і сам військовий: "Мене було заарештовано за вимогу предоставити до ознайомлення документи працівників поліції, як вони самі затверджують, затримали мене за дрібне хуліганство (тобто мати відносно правопорушень та знущань з боку поліцейських), правопорушень мого автотранспортного засобу не було, що підтверджує відсутність постанови та фактичних доказів, чого не сказати про їх авто, поліцейський спочатку знущався, що не розуміє про які документи йде мова і що в нього їх багато, на моє неодноразове зауваження що я інвалід, сказав що я інвалід на голову навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні і по теперішній час лікуюсь вже більше півтора року. Хочу добитися правосуддя та показати народу, з чим стикнувся я повернувшись з війни! Прошу надати розголосу, бо я налаштований йти до кінця і бути вірним присязі захищати народ України!"

Після того, як відео завірусилося й подія набула розголосу, у поліції відреагували попереднім офіційним поясненням.

"За фактом події у місті Самар поліція розпочала службову перевірку. 9 грудня поліцейські групи реагування Новомосковського РВП зупинили автомобіль Volkswagen Passat з пошкодженими номерними знаками. Між пасажиром та правоохоронцями виник конфлікт. Поліція Дніпропетровської області розпочала службову перевірку, щоб встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. На час перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обовʼязків."

Скандальна заява Трампа

Тож історія ще не закінчена, будемо стежити за результатами перевірки. Ну а тим часом гаряче і на дипломатичному напрямку. Дональд Трамп закликав до “негайного припинення вогню та початку переговорів”! Представники його адміністрації вже запропонували три варіанти закінчення війни в Україні. Зокрема Трамп стверджував, що президент Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладання угоди для припинення війни. І додав, що Китай може допомогти в цьому. Поширювалася й інформація, що наступний президент США може виснути ультиматум як і Києву, так і Москві. В Офісі президента України заявили, що план Трампа полягає в тому, щоб завершити війну на справедливих умовах. Саме тому підготовчі консультації проходять ще до інавгурації. Якщо в ході цих консультацій буде досягнуто консенсус, то після 20 січня сторони зможуть почати працювати з конкретними темами.

Заява про перемовини

Радник глави Офісу президента Подоляк в інтерв’ю 24 каналу наголосив, що, Україна готова до перемовин з Росією, але вимагатиме справедливих умов та примусу Росії як агресора на базі міжнародного права. Згодом Зеленський заявив що на папірці кількома підписами війну завершити неможливо, бо це не убезпечить Україну від повернення трохи згодом “руськава міра”. Але що не день, то нові заяви лунали з різних куточків світу щодо війни в Україні, які суперечили одна одній. Ну й не забуваємо, що Трамп ще до виборів божився, що хто хто, а він закінчить війну в Україні за 24 години, і зробить це одразу після обрання, а не інавгурації. Але щось пішло не так, і навіть сам Трамп визнав - закінчити війну Росії проти України складніше, ніж він припускав.

Таку заяву він зробив під час інтерв’ю: "Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається."

Також читайте Єрмак заявив, що ніякого мирного плану команди Трампа не існує

Заява Єрмака

Натомість від керівника Офісу президента Андрія Єрмака з’явилась заява, що конкретного "мирного плану Трампа" взагалі поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу.

"Люди, з якими я зустрічався, слухали, їм було цікаво, вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. І думаю головне для нас зараз – це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так, привести історичні приклади".

Заяви у всіх різні

24 години пішли не по плану. Крім того, Єрмак заявив, що поки Україна не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції. Він наголосив, що для Зеленського "неприйнятна мова ультиматумів" і за нього "не буде ніяких нових "Мінськів" і "нормандських форматів".

Нагадаємо, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Україна обговорюватиме мир лише на справедливих умовах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНА ГОТОВА ДО ПЕРЕМОВИН З РОСІЄЮ?! Подоляк шокував гучною заявою!

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