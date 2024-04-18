Топила 8-річного сина, "бо ніде жити": нові подробиці шокувальної історії у Вінниці

40-річна жінка, яка днями у Вінниці намагалася втопити в річці малого сина, під час цього замаху на вбивство кричала, що їй ніде жити і їй не хочеться жити.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіло поінформоване джерело у правоохоронних органах, не виключаючи, що жінка може мати психічне відхилення або захворювання.

Своєю чергою в приймальні Вінницького міського центру соціальних служб нам повідомили, що ця родина ніколи не перебувала у них на обліку.

"В цій родині є ще одна дитина, хлопчик, який навчається в 7 класі", – розповіли ТСН.ua в центрі соцслужб.

Наразі як розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, хлопчик, якого хотіла вбити мати (вона штовхала його у воду, занурювалася, намагаючись втопити його), перебуває в одній з лікарень і його відвідує його батько.

"Ця родина не перебувала на обліку як малозабезпечена або як така, що потребувала додаткової підтримки чи уваги. Наразі призначено низку експертиз для встановлення осудності жінки. Тобто всі обставини та причини цієї події будуть встановлені під час досудового розслідування", – повідомила нам Заріна Маєвська.

Що побачив курсант, який врятував дитину

Майбутній оперативник, курсант ХНУВСу Артем Макаров, який врятував хлопчика, в коментарі для ТСН.ua розповів, що в той момент ішов неподалік річки, і коли побачив дитину в небезпеці, одразу побіг рятувати.

Курсант ХНУВС Артем Макаров, який врятував дитину / Фото: Національна поліція

"Я побачив, як жінка з дитиною були у воді. Я побіг до них, вона тримала дитину в руках, схопив дитину, жінка не чинила опору. Хлопчик мені сказав, що порізався", – розповів нам Артем Макаров, додаючи, що у дитини, найімовірніше, стався стрес.

Він дістав дитину з води та передав хлопчика до рук лікарів, які були викликані на місце події разом з поліцейськими.

Жінка в закладі для психічно хворих

Матір хлопчика наразі за рішеням Вінницького міського суду перебуває в психіатрічному закладі. Як повідомила пресслужба цього суду, жінка перебуває в умовах, які виключають небезпечну поведінку.

Раніше повідомлялось про те, що в Тернополі 7-річному переселенцю відмовилися видавати книжки у бібліотеці.

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