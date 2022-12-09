"Торговця смертю" – на олімпійську чемпіонку: стали відомі деталі обміну в'язнями між США і Росією

В РФ одного з найбільших у світі нелегальних торговців зброєю зустрічали, як національного героя.

Сполучені Штати з Росією обмінялися в'язнями. Таким чином, до Москви, після понад 10 років за ґратами, повернувся один із найвідоміших злочинців світу – Віктор Бут, який заробив мільйони, торгуючи зброєю там, де офіційному Кремлю було незручно це робити.

Американці звільнили його, бо планували ширший обмін ув'язненими, але цього не сталося. Тож вдалося повернути додому лише одну баскетболістку Брітні Грайнер, яка до 17 лютого працювала в Росії.

Про це йдеться в ТСН.

Російські пропагандисти зустрічають одного з найбільших у світі нелегальних торговців зброєю, як національного героя. Натомість до Сполучених Штатів повертається баскетболістка, олімпійська чемпіонка, яка грала за клуб з Єкатеринбурга.

Спортсменку звинуватили в тому, що в лютому цього року, повертаючись з відпустки до Росії, вона провезла менше граму гашишної олії в катриджі для електронних цигарок. Адвокати заявляли, що Грайнер вживала медичну марихуану як знеболювальне в Аризоні, а з собою взяла випадково. Російський суд засудив атлетку до 9 років ув'язнення і штрафу в мільйон рублів. Вже тоді було зрозуміло, що вона – цінна людина для обміну. Весь цей час у Сполучених Штатах на Грайнер чекали батьки і дружина.

"Останні дев'ять місяців були найтемнішими в моєму житті. Зараз мене переповнюють емоції. Але найбільше я зараз вдячна президенту Байдену і його адміністрації", – сказала дружина спортсменки Черел Грайнер.

Не всі американці задоволені: журналісти закидають Білий дім питаннями, наскільки обмін рівноцінний. Адже на спортсменку виміняли колишнього радянського офіцера, який одразу після розвалу Радянського Союзу заходився торгувати зброєю по всьому світу й став прототипом численних кримінальних кінофільмів. Його називали "Торговцем смертю".

"Нам не давали вибору, кого з американців забирати додому. Нам сказали – її або нікого", – пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ще один американський в'язень у Росії, видавати якого Кремль відмовився – колишній морпіх Пол Вілан, засуджений до 16 років колонії. Його затримали 2018 року і звинуватили в шпигунстві. Вілан і його родина всі звинувачення відкидають. Про те, що Штати домагаються його звільнення, говорив особисто Байден. Утім, від широкої угоди про обмін, яку американці намагалися обговорювати протягом останніх пів року, Кремль категорично відмовився.

Нагадаємо, що попередній обмін ув'язненими між США та Росією відбувся у квітні. Тоді Москва звільнила колишнього американського морського піхотинця Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

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