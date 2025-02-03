Торговельна світова війна: і це лише початок – чого домагається Трамп і хто наступні жертви

Трамп виконав одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок: запровадив захисні мита на експорт від двох найближчих сусідів США – Канади й Мексики, а також Китаю.

Додаткові тарифи починають діяти у вівторок, 4 лютого, о 12:01 за Вашингтоном (о 19:01 за Києвом). До експорту з Канади та Мексики США застосують 25% мита, з Китаю – 10%. Хоча під час передвиборчої кампанії Трамп погрожував Пекіну 60% тарифу. На його думку, це має вирівняти торговельний баланс на користь США, захистити американських виробників від конкурентів з-за кордону, стимулювати вітчизняних виробників, а також іноземних інвесторів — відкривати свої компанії в Америці.

Ще до перемоги на виборах у США 5 листопада 2024 року Трамп також говорив, що запровадження мит покриє обіцяне ним зниження податків. Але зараз його команда про це навіть не згадує. До того ж експерти вже давно попереджають, що ефект від додаткових тарифів не буде таким швидким і лінійним. Подекуди навіть навпаки. Перше, на що вплинуть ці нові захисні мита – це пришвидшення інфляції в самих США. Так, Трамп вже попередив, що "американці можуть відчути короткостроковий біль". Хоча саме зниження цін на все в Америці також було однією з його головних передвиборчих обіцянок.

До чого призведе глобальна торговельна війна, яку Трамп почав вже на третій тиждень свого президентства? Чим пообіцяли відповісти Канада, Мексика та Китай? Та які країни можуть стати наступними "жертвами" популістичної політики Трампа? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Популізм і здоровий глузд: що не так із митами

Кульмінацією тролінгу й відвертих територіальних претензій Трампа щодо Канади, яку він кілька місяців закликав стати 51-м американським штатом, стало запровадження 25% мит на весь канадський експорт. Крім енергоресурсів — до них застосують 10% ставку, адже щорічно лише сирої нафти США купують у Канади на $100 млрд, бо свого видобутку не вистачає. У відповідному указі на сайті Білого дому від суботи, 1 лютого, зазначається, що цей крок США роблять через нелегальну міграцію та контрабанду наркотиків, зокрема фентанілу, через кордон із Канадою. Експорт фентанілу субсидує Китай. Препарат викликає дуже швидке звикання — від передозування фентанілу щороку вмирає 75 тис. американців.

"Якщо Канада помститься США шляхом (запровадження – Ред.) імпортних мит на експорт США до Канади або подібних заходів, президент може збільшити або розширити обсяг мит, встановлених цим наказом, щоб забезпечити ефективність цих дій", — йдеться в указі.

З тих самих причин Трамп запровадив 25% мита на експорт із Мексики, та 10% — з Китаю. У поясненні Білого дому також зазначається, що "мексиканські картелі, які в союзі с урядом Мексики" беруть участь у виробництві й транспортуванні наркотиків до США, нарощують свою присутність у Канаді, де збільшується кількість лабораторій з синтезу фентанілу. Ці ж самі картелі займаються незаконною міграцією, заробляючи величезні гроші на допомозі нелегалам у перетині американського кордону.

Третя причина запровадження захисних мит – це, звичайно ж, спроба США вирівняти свій торговельний баланс. Адже, торгуючи з Канадою, Мексикою та Китаєм, набагато більше заробляють якраз вони, а не США, які хочуть вийти на профіцит.

"Виробляйте свій продукт у США і не буде тарифів. Чому США повинні втрачати трильйони доларів, субсидуючи інші країни", — дописав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 2 лютого. А щодо Канади президент США вкотре повторив свою тезу про те, що вона має стати 51-м американським штатом — тоді не буде жодних тарифів.

Віцепрезидент Джей Ді Венс був ще більш категоричним, дописавши в Х: "Коли президент обирається народом, а потім виконує те, що обіцяв, це і є демократією. Коли президенту заважають необрані бюрократи — це вже олігархія. Президент Трамп відмовляється стати на коліна перед цією олігархією. Пристебніться!"

Проте вже в понеділок, 3 лютого, Білий дім заявив, що Канада неправильно зрозуміла дії США, розцінюючи їх як торговельну війну. Попри це Оттава готується у відповідь запровадити свої захисні мита на $107 млрд товарів зі США. Тим часом канадці вже скасовують свої подорожі до США, бойкотують американський алкоголь (щорічно в Канаді продається алкоголю зі США на майже $1 млрд) та інші товари зі Сполучених Штатів. А в суботу, 1 лютого, ввечері на хокейному матчі в Оттаві американську збірну, коли грав їхній гімн, освистали канадські вболівальники.

Також у понеділок, 3 лютого, стало відомо, що Трамп призупинить дію нових мит щодо експорту з Мексики на один місяць після того, як Мехіко погодився посилити свій північний кордон 10 тис. військовослужбовців Нацгвардії, щоб зупинити потік незаконних наркотиків, зокрема фентанілу. Проте, з іншого боку, призупинення вигідне і самим США. Адже Мексика забезпечує 63% імпорту овочів та 47% імпорту фруктів і горіхів до США. Запровадження мит означатиме здорожчання базового продуктового кошику для американців. А Трамп під час передвиборчої кампанії навпаки обіцяв людям знизити ціни в супермаркетах.

Проте найбільше експерти б’ють на сполох саме щодо торговельної війни між США та Канадою, яка продає до Америки не лише сиру нафту, але й критичні уран (на РФ і КНР припадає понад 50% світових потужностей зі збагачення урану), алюміній, нікель, сталь, мідь тощо.

Директорка програми з безпеки критичних корисних копалин у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон) Грейслін Баскаран підкреслює, що запроваджені мита можуть вдарити по американській оборонній і важкій промисловості та атомній енергетиці. Й це в той час, коли США навпаки треба збільшувати потужність свого ОПК. До прикладу, Китай збільшує інвестиції у виробництво боєприпасів та інших систем озброєння в 5-6 разів швидше, ніж США. Не кажучи вже про суднобудівні потужності КНР, які більші за американські у 230 разів.

"Хоча США й слід працювати над збільшенням внутрішнього виробництва урану, запаси Канади значно більші — приблизно вдесятеро. Канада є другим у світі виробником й експортером урану, поступаючись лише Казахстану. Канада є найбільшим постачальником нікелевих сплавів, важливих для оборонної та автопромисловості, забезпечуючи приблизно половину потреб США", — додає Грейслін Баскаран.

Хто наступний: в ЄС попередили Трампа

За словами Трампа, наступним після Канади, Мексики та Китаю може стати Євросоюз. Президент США вже давно критикує ЄС, що той буцімто заробляє на США, маючи великий профіцит у взаємній торгівлі.

"Вони (Євросоюз – Ред.) не забирають (купують – Ред.) наші машини, вони не забирають нашу с/г продукцію, вони майже нічого не забирають, а ми забираємо у них все. Мільйони машин, величезна кількість їжі та с/г продукції. Я б не сказав, що є графік (запровадження захисних мит щодо експорту з ЄС – Ред.), але це буде досить скоро", – сказав журналістам президент США цими вихідними.

У січні, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що обсяг торгівлі між США та ЄС – це 1,5 трлн євро. Разом на ЄС і США припадає майже 30% світової торгівлі товарами й послугами. На карту поставлено дуже багато для обох сторін. Тому, за її словами, першочергове завдання – готовність до переговорів. Ще раніше Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС відкритий до переговорів зі США, зокрема щодо збільшення закупівель американських енергоносіїв, наприклад, скрапленого газу. Водночас, за її словами, ЄС "має можливість поглибити відносини з Китаєм і, де можливо, навіть розширити з Пекіном торговельні та інвестиційні зв’язки в дусі справедливості та взаємності".

Раніше ТСН.ua вже писав, що ще торік у жовтні ЄС склав список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на запровадження Трампом ввізних тарифів на європейський експорт. Поки Брюссель дотримується принципу батога та пряника: пропонує купувати більше американського, зокрема енергоносіїв, водночас доводячи до Вашингтона, що може запровадити й свої мита у відповідь. Адже додаткові тарифи США на європейський експорт боляче вдарять по промисловості ЄС, особливо по німецькому автопрому. ФРН є найбільшим в ЄС експортером товарів до США – біля 30%.

У понеділок, 3 лютого, очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що можлива торговельна війна між США та Європою не вигідна нікому, крім Китаю. "Звісно, зі свого боку ми також готуємося. У торгових війнах переможців немає. Якби США та ЄС почали торговельну війну, єдиний, хто зрадів би цьому – це Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам необхідна Америка, а Америці – Європа", – додала Кая Каллас.

Проте лідери найбільших європейських економік були більш категоричними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який ще місяць тому закликав зберігати "холодну голову", вже обіцяє Трампу тарифний удар у відповідь. "І США, і Європа отримують зиск від обміну товарами та послугами. Якщо зараз митна політика це ускладнить, це було б погано і для США, і для Європи. ЄС здатний відповісти власною митною політикою. Ми мусимо це зробити, й ми це зробимо. Але метою має бути продовження співпраці зі США", – наголосив Олаф Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон, який постійно наполягав на стратегічній автономії Європи від США, заявив, що у відповідь на атаки у сфері торгівлі ЄС доведеться змусити себе поважати.

"Нещодавні заяви США підштовхують Європу бути більш сильною й згуртованою. Так само, як COVID-19 та російська агресія проти України стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається із заявами нової адміністрації Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним в реагуванні на проблеми колективної безпеки", – додав Еммануель Макрон.