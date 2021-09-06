Торкався інтимних місць 7-річної дитини: у Запорізькій області мешканці хочуть влаштувати самосуд над іноземцем

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він відправиться на термін до восьми років.

У Запорізькій області правоохоронці затримали громадянина Куби, який підозрюється у розбещенні неповнолітньої дитини.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Також читайте Діти скаржаться на кашель та важке дихання: в Києві у школі невідомий розбризкав перцевий балончик

Як стало відомо, подія трапилася в місті Вільнянськ Запорізького району. У поліцію звернулася жінка, яка заявила, що 62-річний співмешканець її матері торкався інтимних місць 7-річної дитину. Водночас сам інцидент нібито стався ще "18 або 19 серпня".

На місце події згодом прибуло керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, а також ювенальна превенція.

“Жінка заявила, що 18 чи 19 серпня співмешканець її матері — громадянин республіки Куба — вчинив розпутні дії щодо її малолітньої доньки. На теперішній час призначено проведення судово-медичної та психолого-психіатричної експертизи. За її результатами буде вирішуватися питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу”, — розповіли ТСН.ua в Нацполіції області.

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ("Розбещення неповнолітніх") КК України. Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він може відправитися на термін до восьми років.

За даними видання "Форпост", в селищі, де живе чоловік, місцеві мешканці готові влаштувати над ним самосуд. Його будинок розмалювали нецензурними словами і хрестами.

Нагадаємо, що у Миколаєві до двох років ув'язнення засудили матір п'ятьох дітей, яка вбила новонароджену дитину.

Новини України: у Львові відбулося перше засідання у гучній справі про зґвалтування

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання