Торнадо в Чехії зносив цілі поверхи в будинках: через відсутність зв’язку жертв досі шукають

До постраждалого регіону на допомогу мчать надзвичайники з усієї країни.

Принаймні троє людей загинули, більш як дві сотні потерпілих і зметені вітром будинки - південний схід Чехії пошматував потужний торнадо. В охопленому стихією регіоні оголосили надзвичайний стан, під завалами шукають людей. А журналісти те, що по собі залишив торнадо, порівнюють із наслідками війни.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Зранку ці селища в Південній Моравії мають вигляд наче розбомблені. Потрощені авта, зірвані дахи, вирвані з коренем дерева, обірвані дроти. «Вікна повибивало, крізь оселю пролетів буревій і вивернув усі речі на подвір’я. Усе, що ми мали. Тут ще другий поверх був, дві кімнати. Стеля обрушилася», - показує подружжя те, що залишилось від їхнього дому.

Зруйнована не лише оселя Павла з дружиною, а ціле селище Мікульчіце, воно одне з семи, що опинилися в епіцентрі. Швидкість вітру тут сягала від двох з половиною до понад трьох сотень кілометрів за годину. «Такі сильні торнадо надзвичайно рідкісне явище в Центральній Європі. Ми живемо в епоху глобального потепління, головна засада для формування торнадо - гаряче та вологе повітря. І зараз такі умови - для багатьох регіонів улітку звичне явище», - каже кліматолог Павел Фаско.

Новини світу: південний схід Чехії пошматував потужний торнадо

Знеструмлені понад 120 тисяч осель. Жителям збираються видати по 2700 доларів компенсації, однак збитки - куди більші. «Ніхто тут такого не чекав. Ми переїхали в листопаді, власноруч зводили будинок останніх два роки... Хто ж знав, що його вщент знесе», - каже постраждала Домініка.

Міністерка фінансів оглядає спустошені селища, шокована тим, що побачила. «Це апокаліпсис. Ніхто не міг такого передбачити, попереджали лише про зливи», - каже Алена Шіллерова.

До постраждалого регіону на допомогу мчать надзвичайники з усієї країни. Їхнє завдання - перевірити, чи не лишилися під уламками будинків люди. Рятувальники ходять від будинку до будинку, кличуть людей, оглядають руїни. Ось чому кількість жертв і постраждалих надзвичайно важко встановити швидко: адже зв’язку тут немає.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання