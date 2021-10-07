Тортури у в'язницях РФ: у країні серія звільнень тюремних чиновників після появи в Мережі шокувальних відео

Тортури у в'язницях РФ: у країні серія звільнень тюремних чиновників після появи в Мережі шокувальних відео

Архів на 40 гігабайтів здобув білоруський програміст.

Тортури у російських в'язницях: РФ сколихнула серія звільнень тюремних чиновників після того, як один з інтернет-ресурсів злив у мережу відео зі знущаннями над бранцями. Архів на 40 гігабайтів здобув білоруський програміст, якому не пощастило опинитися за ґратами у Росії.

Що відбувалося у буцегарнях та куди росіяни імпортували своїх катів, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 7 жовтня.

Кадри тортур із російської колонії у Саратовській області з'явилися у Мережі. Від побиттів, сексуального насильства, приниження і психологічного тиску як з боку працівників колонії, так і підпорядкованих ним в'язнів потерпіли сотні бранців. На диску - відеоархів, що примудрився зберегти, а потім оприлюднити білоруський ІТвець, який відбував покарання у російській в'язниці. Його поставили керувати тюремними комп'ютерами, де він і знайшов відео.

УНІАН

Керівник сайту, який оприлюднив архів, каже: відео знущань використовували, аби шантажувати жертв. Організовують все це в Росії на вищому рівні. "Тортури в Росії були організовані саме спецслужбами. Вони мали системний характер, Катівня - система, великий, гіганський тортурний механізм під контролем управління ФСБ Росії", - каже засновник сайту GULAGU.NET Володимир Осєчкін.

Щойно скандал набув розголосу, російський Слідчий комітет почав перевірки, а в тюрмах почалися показові звільнення. "За результатами перевірки опублікованого в ЗМІ відео - про порушення закону щодо засудженого укладеного порушено кримінальну справу", - каже представниця СК Саратовської області Надія Волошина.

Новини світу: моторошні кадри – як у російських тюрмах знущаються з ув'язнених

Цю відповідь засновник сайту, що оприлюднив архів, називає сміхотворною. Сам Володимир Осєчкін нині перебуває у Франції. Дані про тортури разом з відеодоказами вже незабаром обіцяє передати до ООН.

За даними Володимира Осєчкіна, російські тюремники свої послуги ще й імпортували. Зокрема, до Білорусі. Крім того, були причетними до тортур над білоруськими демонстрантами, яких масово кидали за ґрати у серпні 2020 року. Тоді від насильства у білоруських ізоляторах постраждали сотні людей. Про систематичне насильство над білоруськими в'язнями повідомляють і досі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання