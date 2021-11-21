Тортури, зґвалтування та крики жертв у піснях: жінки заявили про знущання музиканта Мериліна Менсона

Кімнатою для тортур слугувала звукоізоляційна кімната.

Близькі до Мериліна Менсона жінки заговорили про тортури, зґвалтування, психологічне знущання музиканта. Для цього, кажуть, він створив навіть спеціальну звукоізоляційну кімнату. А записи криків жінок від болю просто вставляв у свої пісні.

Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Образ та витівки на сцені Менсона легко виправдовували епатажем. Навіть коли під час виступу на концерті в Києві він діставав ножа, щоб начебто порізати собі вени, та трощив барабани. У слова пісень мало хто вслухався. Та саме в них, твердять жертви співака, й криється істинний Мерилін Менсон з його реальним життям.

Справжнє ім’я 52-річної зірки – Брайян Ворнер. Псевдонім він собі створив, поєднавши ім’я американської кінодіви Мерилін із прізвищем серійного убивці Менсона.

Однією з перших про збочення музиканта, сексуальне та психологічне насильство заговорила його колишня наречена, актриса Еван Рейчел Вуд. З Менсоном вона познайомилася, коли їй було 18 років.

"Він почав упадати за мною, коли я була підлітком, і жахливо знущався з мене протягом багатьох років. Мені промили мізки і змусили підкоритися. Я жила в страху відплати, наклепу та шантажу. Я разом з багатьма жертвами, які більше не будуть мовчати", - заявила Еван Рейчел Вуд.

Заговорити першою завжди важко. Та варто наважитися одній, як здолати страх стає легше іншим. Еван підтримали понад десяток жінок, яким теж довелося пройти через добре продумане рукотворне пекло Менсона. Четверо з них уже подали позови до суду. Й усі їхні болючі історії, схоже, писалися за одним сценарієм.

Мерилін Менсон: чому знущання з жінок так легко сходили з рук рокеру

Жертви Менсона розповідають, після досить пристойних залицянь, уваги й піклування, він запрошував їх до орендованої квартири над винним магазином. Й уже там починалося його чорна месса. Тісна темна кімната. Температура не вище 18 градусів. Й жодного звуку. Скільки б жертва не кричала, її ніхто не почує. Звукоізоляція як у бункері. Й вирватися з нього неможливо. Там він міг тримати своїх жертв годинами, начебто як покарання за найменші провини.

У таких чотирьох стінах жінка перетворювалася на шматок м’яса, з яким можна робити усе, що завгодно. Власне це Менсон й робив. Й чим дужче пручалася жертва, тим більшої насолоди отримував музикант. А інколи навіть під час садистських утіх записував жіночі крики від болю, щоб потім вставити фрагментами у свої пісні.

До всього - ще й колосальний психологічний тиск. Навколо - ще й розвішані різноманітні приладдя для тортур, фотографії з порнофільмів та жіночого статевого органа, сліди крові й свастика.

"Перебування у кімнаті він перетворив на покарання. Я навчилася не боротися, бо боротьба - саме те, чого він хотів. Я просто тікала кудись у своїй голові", - згадує Ешлі Морган Смітлайн.

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Таку кімнату, як казав Менсон, для поганих дівчаток, він ще відкрито при друзях називав "кімнатою для зґвалтувань". А згодом майже усе, що там відбувалося, міг описувати у текстах своїх пісень. А публіка жваво це проковтувала, навіть не усвідомлюючи, наскільки все, що робиться на сцені, тісно пов’язано з реальністю.

У темну сторону Менсона не вірить його колишня дружина, модель та танцівниця бурлеску Діта фон Тіз. Каже, за сім років спільного життя з подібним не стикалася.

"Всі оприлюднені подробиці не збігаються з моїм особистим досвідом протягом семи років, які ми прожили як пара. Інакше я б не вийшла за нього заміж у грудні 2005 року. Через рік ми розлучилися через його невірність та зловживання наркотиками", - розповіла Діта фон Тіз.

Попри усі обвинувачення жінок, музикант й досі на волі. Каже, інтимні стосунки завжди узгоджував з партнерками. Утім усе більше компаній відмовляються з ним працювати. А на тлі скандалу Менсону ще й довелося продати свій будинок в Голлівуді. Хто знає, чи не знайде і там новий власник таємну кімнату вже не казкової "чорної бороди".

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