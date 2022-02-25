Тотальна ізоляція Росії: як Захід має допомогти Україні виграти війну, щоб судити Путіна в Гаазі

Німеччина та Італія вже змінили свою думку і готові відрізати Росію від SWIFT. Ще треба, щоб Захід погодився закрити нам небо.

Над росіянами знову опускається залізна завіса. В Єврокомісії вже прямо кажуть, що Путін поводиться, як нацист. Росію відсторонили від участі в Євробаченні-2022, виганяють із Ради Європи, починають процедуру виключення з ООН, а до Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова, дочка якого живе у Сполучених Штатах, ЄС і Велика Британія застосували персональні санкції. Ні, поїздки їм не заборонять. А от активи "заморозять". Проте які та де наразі невідомо.

Чехія і Латвія припинили видачу віз росіянам. Польща та Чехія, слідом за Великою Британією, закриває свій повітряний простір для російських літаків, а Естонія і Литва надають Україні додаткову партію Javelin і боєприпаси. Всі ці новини лише за п’ятницю, 25 лютого. І, просто нагадаємо, що всі путінські посадовці та депутати, які причетні до оголошення Україні війни, вже підсанкційні.

Проте ворог не зупиняється. А це значить, що дві хвилі санкцій Заходу проти путінського режиму не працюють так, як треба. А що ж тоді спрацює? Що може зупинити воєнного злочинця Путіна? ТСН.ua проаналізував санкції, яких вимагає Україна, проте на це потрібна політична воля США та ЄС.

Дві хвилі санкцій: що з ними не так?

Як зрозуміти, що санкції Заходу проти Росії спрацювали? Дуже просто. Коли останній російський найманець залишить суверенну українську територію. Чи бачимо ми це на сьогодні? Ранок п’ятниці, 25 лютого, після запровадження Заходом другої хвилі санкцій проти путінської Росії почався для киян із бомбардувань. Такого українська столиця не знала від 1941 року. Вже вдень російська армія ймовірно з "Градів" обстріляла дитячий будинок у Ворзелі на Київщині.

Після запровадження другої хвилі санкцій США, ЄС та Великої Британії не минуло й доби, як все це сталося. Оголошуючи про свою частину обмежень, Джо Байден пообіцяв, що Росія "перестане бути частиною світової економіки". Росія вже не може вести бізнес у доларах, євро, фунтах та ієнах. Цього тижня американці санкціонували російських банків з активами на понад $1,25 трлн. Чого лише варті ВТБ та "Сбербанк", які за вартістю активів складають більше половини загальної банківської системи Росії.

Проте, на питання журналістів щодо відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT, Джо Байден чесно визнав, що проти цього виступають європейці. Хто ж саме? Італія, Угорщина, Кіпр та Німеччина. Саме ці чотири країни свої економічні інтереси поставили вище за життя українців.

За словами заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, позиція німецької сторони традиційно амбівалентна. З одного боку, настрої змінилися після обстрілів України Росією, і у Бундестазі заговорили навіть про постачання зброї Україні.

"З іншого боку, Берлін, як зрештою і Париж, прагнуть зберегти вікно для діалогу з Росією. І це одна з причин блокування SWIFT. Разом з тим не слід забувати і про бізнес інтереси. Призупинення сертифікації "Північного потоку-2" і так стало ударом для багатьох німецьких бізнесменів. Тож вони тиснуть на уряд, щоб не зазнати нових втрат. Звісно, суспільна думка теж важить, але вона почала змінюватися кардинально на користь України лише в останні дні", - каже ТСН.ua Сергій Герасимчук.

Навіть не в останні дні, а години. Не минуло й доби після заяви Байдена, як надвечір п’ятниці, 25 лютого, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що офіційний Берлін вже відкритий до ідеї відрізати Росію від SWIFT. Хоча до цього міністерка закордонних справ Анналена Бербок пояснювала, що не хоче йти на цей крок, бо тоді онука з Німеччини не зможе переказати гроші своїй бабусі в Росії.

Ну а після телефонних перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з італійським візаві Луїджі Ді Майо, вже й Італія готова відрізати Росію від SWIFT. Чекаємо на відповідні заяви Кіпру та Угорщини.

Закрити небо і протоки

Можливо і Туреччина змінить свою думку? Бо, з одного боку, Реджеп Таїп Ердоган звинувачує НАТО, мовляв, блок мав робити конкретні кроки, а не обмежуватися лише заявами щодо України. Проте, з іншого боку, офіційна Анкара на прохання Києва відмовилася закрити Босфор і Дарданелли для проходу російських військових кораблів. Туреччина пояснила це тим, що в такому разі стане на чиюсь одну сторону в цій війні.

У розмові з ТСН.ua старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер зауважила, що майже всі політичні сили в Туреччині, як провладні, так і опозиційні, висловилися за те, що країна має залишатися вірною принципам і нормам Конвенції Монтре і робити все, щоб не нашкодити націнтересам Туреччини.

"Опозиційні партії звичайно спекулюють на тому, що чинна влада допустила таку економічну та газову залежність Туреччини від Росії. Але одразу після цієї критики йдуть заклики, що треба думати про Туреччину в першу чергу. Тому є готовність принаймні офіційно з боку чинної влади та уряду закрити протоки для військових кораблів, але при цьому у Росії залишиться право повернути флот на базу. Тобто, все ж таки мова про закриття проток йде, але буде можливою із певним послабленням для РФ", - каже Євгенія Габер.

За її словами, важливо наголосити, що закриття проток потрібне.

Але, по-перше, це треба було робити раніше, бо наразі в Чорноморському басейні велика кількість російських кораблів.

По-друге, якщо кораблі НАТО або якихось інших нечорноморських держав захочуть потрапити до чорноморського басейну, чи пропустить їх Туреччина? Вона може використати той самий аргумент.

По-третє, українська сторона зверталася до Анкари з проханням закрити не лише протоки, а й повітряний простір Туреччини для Росії. Що, нагадаємо, зробили Велика Британія, Польща та Чехія.

"Зараз, наскільки я знаю, про це не йдеться. Тому, очевидно, що Туреччина обмежиться частковим перекриттям проток, але особливо з боку опозиційних партій є також тиск, що треба в першу чергу думати про національні інтереси Туреччини, які великою мірою залежать від РФ", - підсумувала Євгенія Габер.

Де ж Кощіїва смерть?

Із Путіним все набагато простіше, ніж в казці. Та й, насправді, про це вже багато сказано. Що ж може зупинити путінську Росію? Санкції, прив’язані до золотовалютних резервів. Росія їх має $640 млрд, велика частина яких зберігається в західних банках. І якщо ці кошти будуть заморожені, РФ не зможе фінансувати свою армію.

На тлі світової енергетичної кризи, коли ціни на газ та нафту били рекорди, Путін вирішив, що може собі дозволити повномасштабну війну проти України. Дійсно, навіть після оголошення війни Україні, ціна газу на європейських хабах сягнула $1300 за тисячу кубів, а нафти – трохи більше $100, проте потім зменшилася до $98 за барель.

Проте і це Кремлю не допомогло. Китай тимчасово зупинив закупівлю російської нафти, бо не впевнений, як Росія, яку відрізали від розрахунків в іноземній валюті, проводитиме платежі. Путін навіть терміново подзвонив Сі Цзіньпіну, після чого в Кремлі чомусь заявили, що готові сідати із Зеленським за стіл переговорів. Західні оглядачі одразу ж почали іронізувати, мовляв, ось у кого виявляється ключі від Кремля. Проте, за кілька годин після цього Путін виступив окремо, повторивши всі свої колишні шизофренічні заяви щодо України.

З відео було видно, що Путін дуже злий. Очевидно тому, що його бліцкріг із швидкого захоплення України, включно з Києвом зі зміною тут влади на проросійських маріонеток, провалився. За словами Дмитра Кулеби, на захист України вже сформована потужна антипутінська коаліція.

"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій. Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив Дмитро Кулеба.

Ба більше, в п’ятницю надвечір до України поїхала колона з боєприпасами з Польщі. За словами директора Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхала Марека, в Польщі з’явилася величезна хвиля підтримки України: з одного боку поляки співчувають українцям, а з іншого – мають велику пошану до того, як українська армія справляється з російською агресією.

"У Польщі з’явилася величезна повага до вас, як до нації. Бо до цього українці у поляків асоціювалися переважно з тим, що приїздили працювати до Польщі. Зараз все абсолютно змінилося. Українці – це нація, яка тримає оборону проти "величезної" Росії. І це зовсім змінило призму сприйняття поляками українців. Так само й української армії. Скільки років росіяни намагалися працювати в інформаційному плані в Польщі, щоб довести, що українська армія взагалі не спроможна боротися, а Україна – це failed state. А тут українці демонструють таку оборону. Тому росіянам вже просто не вдасться посварити поляків та українців", - підсумовує для ТСН.ua Міхал Марек.