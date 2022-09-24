Тотальне фіаско: експерт розповів чим може обернутися для окупантів мобілізація на Херсонщині і Запоріжжі

Росія, незважаючи на початок мобілізації, не зможе кемпенсувати втрати, як несуть її війська в Україні.

Російське військове керівництво вже надало зброю елементам, які не є надійними, - частково мобілізованим в РФ. Саме тому "роздавання зброї" мобілізованим на тимчасово окупованій Херсонщині та Запоріжжі може фактично обернутися проти окупаційної влади.

Військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua називав це "тотальним фіаском" мобілізаційної кампанії в РФ.

На тимчасово захоплених територій Херсонської і Запорізької областей. наголосив експерт, наразі дуже активний партизанський рух.

"Величезна концентрація партизанськог руху у будь-якому прояві. Не всі проукраїнські сили, які зараз там діють, повністю забезпечені ресурсами такими, як зброя. Росіяни почнуть озброювати на Херсонщині та Запоріжжі українців, але де гарантія, що значна кількість українців - представників цих "мобілізованих" підрозділів - не є тими самими партизанами. Це фактично постріл собі в ногу, в руку окупаційного командування", - наголошує Коваленко.

За його словами, ресурс для мобілізації в "ЛДНР" вичерпаний.

"Окупанти намагалися реалізувати указ про тимчасову мобілізацю на території окупованої Днецької і Луганської областей у 2014 році. Можливо, в окупантів з'явилося враження, що вони можуть розраховувати на цей ресурс. Але, як бачимо, велика кількість полонених - це "мобіки" з Луганщини і Донеччини, які не мають жодного бажання воювати та здавалися у полон", - каже він.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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