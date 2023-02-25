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Тотальний дефіцит хіміотерапії для онкопацієнтів: хворі мусять переривати лікування, що зводить нанівець лікування

Автор
Ірина МаркевичІрина Маркевич
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Тотальний дефіцит хіміотерапії для онкопацієнтів: хворі мусять переривати лікування, що зводить нанівець лікування

Відтермінування хіміотерапія, або переривання зводить нанівець все лікування.

Хворі онкопацієнти переривають лікування, відтерміновують курси препаратів, шукають медикаменти закордоном, та чорному ринку, бо хіміотерапії не має  в лікарнях. Перебої з хіміотерапією за державний кошт почалися в кінці минулого року. В "Медзакупівлях" кажуть, зо війна вплинула на логістичні ланцюжки - це призвело до проблем з постачанням ліків.  Пацієнтські організації переконую - це системна проблема в організації державних закупівель, йдеться в ТСН

У пані Ольги рецидив раку грудей, перебої з препаратами почалися з першого курсу хіміотерапії ще у грудні. Однак, коли вона прийшла в онкодиспансер на 5 курс, в лікарні не було жодного препарату, їй довелося купити препарат за свої кошти, а це майже 8 тисяч гривень. Наступний курс має розпочатися через 13 днів, а грошей не має, а потрібно ще три курси.  

До державних закупівель входить до 80 препаратів для онкопацієнтів, основні медикаменти - це хіміотерапія. Її відтермінування, або переривання зводить нанівець все лікування. Перші проблеми з препаратами окопацієнти відчули на початку літа, піку проблема досягла наприкінці 22 року і нині онкохворі змагаються за право лікуватися. Хворі на рак шукають препарати по всій Україні. “Цього року це армагедон просто і зараз я отримую купу дзвінків, на нашу організацію надходить купа дзвінків по лікам”, - каже співзасновниця ГО Вікторія Романюк.  

Їх не має в аптеках, тому що попередні роки держава забезпечувала хворих хімієтерапією і мережі просто не закуповували дорогу хімію, бо вона не мала попиту. Наразі пацієнти шукають медикаменти на чорному ринку, намагаються завести з-за кордону, в пошуках ліків штурмують онкодиспансери. “Ці проблеми накопичувались і мав прийти момент, коли всі онкопацієнти мали відчути нестачу ліки”, - кажуть волонтери.  

Система закупівель в країні організована так: Усі онкодиспансери формують потреби в препаратах і передають їх у Міністерство охорони здоров'я, де погоджують кількість. Державне підприємство "Медзакупівлі" оголошує тендер і починається придбання ліків. Від укладання угод до моменту, коли препарати опиняться в лікарнях минає не менше пів року. 

Наразі тотальний дефіцит у Медзакупівлях пов'язують з війною. Раніше більшість препаратів ми отримувати літаками, зараз це неможливо, літаки приходять в Польщу, все воно їде автівка. Тиждень-два тижні на кожному етапі призводить до суттєвих затримок”, - пояснюють у Медзакупівлях. 

Другою причиною тут називають неякісне звітування лікарень про залишки і через це не бачать потребу в реальному часі. Однак пацієнтські організації, кажуть проблема системна. Держава методично закуповує ліки у не надійних компаній. “Цьогоріч заключили договори з постачальниками які не виконали свої зобов'язання у 21 році”, - запевняють в медзакладах. 

“Якщо є переможець тендеру ти не можеш його відхилити, бо він тобі не подобається, або якщо він в минулому році щось не виконав. В тендері на “Прозоро” завжди перемагає той, хто дає найнижчу цінову пропозицію”, - пояснюють у Медзакупівлях.

Зараз сотні онкохворих шукають хіміотерапію, без якої неможливо лікувати рак кишківника і органів травленя. Не має препарату - пухлина прогресує - людина помирає. Громадські організації відслідковують його надходження в Україну. Перша партія ось-ось має надійти, але його кількість мізерна і через місяць знову буде дефіцит.

Пацієнтські організації пропонують переглянути організацію державних закупівель, а саме укладати контракти з постачальниками на три роки, розвозити ліки раз на 3 місяці і зробити процес контролю за залишками прозорим. У Медзакупівлях погоджують, що потрібні зміни. На наступний рік, кажуть що врахують зриви у постачаннях, а нині залишається терміново гасити пожежі. 

Тут не приховують, ефективність закупівель вимірюється економією державного бюджету, а не кількістю врятованих пацієнтів.

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Дата публікації
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