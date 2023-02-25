Тотальний дефіцит хіміотерапії для онкопацієнтів: хворі мусять переривати лікування, що зводить нанівець лікування

Хворі онкопацієнти переривають лікування, відтерміновують курси препаратів, шукають медикаменти закордоном, та чорному ринку, бо хіміотерапії не має в лікарнях. Перебої з хіміотерапією за державний кошт почалися в кінці минулого року. В "Медзакупівлях" кажуть, зо війна вплинула на логістичні ланцюжки - це призвело до проблем з постачанням ліків. Пацієнтські організації переконую - це системна проблема в організації державних закупівель, йдеться в ТСН.

У пані Ольги рецидив раку грудей, перебої з препаратами почалися з першого курсу хіміотерапії ще у грудні. Однак, коли вона прийшла в онкодиспансер на 5 курс, в лікарні не було жодного препарату, їй довелося купити препарат за свої кошти, а це майже 8 тисяч гривень. Наступний курс має розпочатися через 13 днів, а грошей не має, а потрібно ще три курси.

До державних закупівель входить до 80 препаратів для онкопацієнтів, основні медикаменти - це хіміотерапія. Її відтермінування, або переривання зводить нанівець все лікування. Перші проблеми з препаратами окопацієнти відчули на початку літа, піку проблема досягла наприкінці 22 року і нині онкохворі змагаються за право лікуватися. Хворі на рак шукають препарати по всій Україні. “Цього року це армагедон просто і зараз я отримую купу дзвінків, на нашу організацію надходить купа дзвінків по лікам”, - каже співзасновниця ГО Вікторія Романюк.

Їх не має в аптеках, тому що попередні роки держава забезпечувала хворих хімієтерапією і мережі просто не закуповували дорогу хімію, бо вона не мала попиту. Наразі пацієнти шукають медикаменти на чорному ринку, намагаються завести з-за кордону, в пошуках ліків штурмують онкодиспансери. “Ці проблеми накопичувались і мав прийти момент, коли всі онкопацієнти мали відчути нестачу ліки”, - кажуть волонтери.

Система закупівель в країні організована так: Усі онкодиспансери формують потреби в препаратах і передають їх у Міністерство охорони здоров'я, де погоджують кількість. Державне підприємство "Медзакупівлі" оголошує тендер і починається придбання ліків. Від укладання угод до моменту, коли препарати опиняться в лікарнях минає не менше пів року.

Наразі тотальний дефіцит у Медзакупівлях пов'язують з війною. Раніше більшість препаратів ми отримувати літаками, зараз це неможливо, літаки приходять в Польщу, все воно їде автівка. Тиждень-два тижні на кожному етапі призводить до суттєвих затримок”, - пояснюють у Медзакупівлях.

Другою причиною тут називають неякісне звітування лікарень про залишки і через це не бачать потребу в реальному часі. Однак пацієнтські організації, кажуть проблема системна. Держава методично закуповує ліки у не надійних компаній. “Цьогоріч заключили договори з постачальниками які не виконали свої зобов'язання у 21 році”, - запевняють в медзакладах.

“Якщо є переможець тендеру ти не можеш його відхилити, бо він тобі не подобається, або якщо він в минулому році щось не виконав. В тендері на “Прозоро” завжди перемагає той, хто дає найнижчу цінову пропозицію”, - пояснюють у Медзакупівлях.

Зараз сотні онкохворих шукають хіміотерапію, без якої неможливо лікувати рак кишківника і органів травленя. Не має препарату - пухлина прогресує - людина помирає. Громадські організації відслідковують його надходження в Україну. Перша партія ось-ось має надійти, але його кількість мізерна і через місяць знову буде дефіцит.

Пацієнтські організації пропонують переглянути організацію державних закупівель, а саме укладати контракти з постачальниками на три роки, розвозити ліки раз на 3 місяці і зробити процес контролю за залишками прозорим. У Медзакупівлях погоджують, що потрібні зміни. На наступний рік, кажуть що врахують зриви у постачаннях, а нині залишається терміново гасити пожежі.

Тут не приховують, ефективність закупівель вимірюється економією державного бюджету, а не кількістю врятованих пацієнтів.

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