Тотальний обвал гривні та долар по 50: що відбувається з курсом валют в Україні

На валютному ринку України триває ажіотаж щодо курсу долара під 50 гривень. Економічні експерти б'ють на сполох і прогнозують нове зростання курсу. Чого очікувати українцям від курсу валют, що буде з доларом 2025 року та що наразі вигідніше – долар, євро чи ОВДП – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Курс валют у 2025 році

У 2025 році українці побачили курс долара на рівні 42-х гривень за долар і вище на початку року, а до завершення року курс може сягнути близько 47 гривень за долар. Це попри те, що в Державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз у 45 гривень за долар. Про це повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступове подорожчання долара, як це було торік. Оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень, наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47-47,5 гривень за долар.

Пендзин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти — Національний банк, який контролює динаміку курсу. Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі.

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", – зазначив Пендзин.

Долар по 50 гривень

Водночас економіст Олексій Кущ припустив, що 2025 року Україна може зіткнутися з новими економічними труднощами. Зокрема курс долара може досягти 47 гривень або навіть перевищити 50 гривень за песимістичного сценарію.

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За основним сценарієм, рівень безробіття знизиться до 11-13%; ВВП може зберегти зростання на рівні 3-4%; девальвація гривні не повинна перевищити темпи інфляції, яка очікується на рівні 8-10%. Однак, на думку експерта, економіка країни зіткнеться з двома основними викликами: продовження енергетичної кризи; дефіцит на ринку праці через посилення мобілізаційних заходів, що призведе до зменшення економічно активного населення.

Якщо ситуація на фронті погіршиться або зовнішня підтримка знизиться, економічне зростання може сповільнитися до 0-2%, інфляція зросте до 10-15%, а курс долара перевищить 50 гривень. Крім того, рівень безробіття може зрости до 20%.

Примітно, що астролог Влад Росс зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він прогнозує ймовірний економічний колапс та дає поради, що варто та не варто робити, аби зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше, Влад Росс зробив прогноз і щодо курсу валют на 2025 рік. За його словами, долар таки може бути по 50 гривень.

Історичний обвал гривні

У новий рік Україна зайшла з рекордно низьким офіційним курсом гривні – понад 42 грн/долар. Ринковий безготівковий та готівковий курси перетнули цю межу за два тижні до кінця грудня. Відтоді долар тільки дорожчав і на початок січня готівкова американська валюта перевищила у середньому 42,50 грн у продажу.

Ще одна новина тижня – дешевшала до долара не лише гривня, а і євро. Поки європейська валюта трохи дорожча за американську, та деякі фінансові аналітики вже говорять про неминучий паритет курсів.

За грудень минулого року курс готівкового долара виріс на 60 копійок у продажу та на 40 копійок у купівлі. А за весь 2024 рік готівковий долар подорожчав на 4,30 грн у продажу і на 4,10 грн у купівлі.

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На нелегальному ринку долар у продажу лише дорожчав. За тиждень від 30 грудня до 5 січня, курс зріс на 35 копійок до 42,65 грн/долар. У купівлі на тижні був мінімум 1 січня: лише 42 грн/долар (-32 коп.) і максимум 5 січня: 42,45 грн/долар (+13 коп. за тиждень).

Нацбанк завершив минулий рік рекордним курсом у 42,04 грн/долар, надалі знизив його до 41,97, однак на п’ятницю, 3 січня, знову було 42,04.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що тиждень між груднем і січнем був спокійним у порівнянні з попереднім тижнем, коли Нацбанк продав з резервів валюти на 1,6 млрд доларів, це більше, ніж бувало раніше за місяць. За словами експерта, таких значних витрат з резервів НБУ в січні не повинно бути.

"За грудень НБУ продав 5,284 млрд доларів з резервів, це рекордний місячний обсяг в історії, саме тому курс гривні не обвалився, а лише підвищився понад 42 грн/долар. Чи можемо ми дозволити такі витрати – так. На кінець року валютні резерви склали 42,8 млрд доларів, це достатньо. Основні продажі були для того, аби задовольнити попит на валюту імпортерів, населення і державних компаній (тут також оборонка)", – проаналізував ситуацію Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют

За словами Андрія Шевчишина, наразі пропозиція валюти на міжбанку зменшилась на 30%, а попит – на 70%, тому немає ажіотажу і на готівковому ринку.

Економіст Андрій Забловський зазначив, що курсовий коридор поступово зміщується вгору, він уже тримається помітно вище 42 грн/долар на міжбанку. Очевидно, що відбувається повільна девальвація гривні, яка продовжиться і на готівковому ринку.

Продавати чи купувати валюту

Експерти у своїх порадах підбили підсумки минулого року щодо використання того чи іншого фінансового інструменту для інвестицій. Олег Пендзин, котрий є прихильником інвестицій у гривню, навів конкретні цифри.

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"Рік тому один долар готівкою коштував у продажу в середньому 38 гривень, зараз – 42,50, курс купівлі тепер 41,80-42,30 грн/долар. Тобто прибуток за рахунок зростання курсу склав 3,80-4,30 грн на доларі або 10-11% річних. Торік середній відсоток по гривневих депозитах був 13-14%, а по державних цінних паперах у гривні (ОВДП) доходив до 20%. Тобто інвестиції у гривню були вигідніші", – пояснив експерт.

Поточного року ситуація інша: відсотки за вкладами менші, 11-11,5% річних для коротких депозитів терміном на три місяці, а податок на прибуток більший. Але, на думку Олега Пендзина, у перші три місяці року зростання курсу долара не буде вищим ніж до 43,5 грн/долар. Це у межах 2%, тому очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ОВДП, дадуть за три місяці більший прибуток, ніж купівля зараз валюти.

Андрій Забловський звернув увагу на різні тренди курсу долара та євро: якщо американська валюта дорожчає щодо гривні, то європейська дешевшає.

"Є низка економічних і політичних причин для здешевлення євро, Україна на це ніяк не впливає, бо курс гривні прив’язаний до долара, а не до євро. Тому якщо євро падає до долара, то автоматично – і до гривні", – пояснив економіст.

За його прогнозом, євро може ще більше здешевшати, але паритету, коли за 1 євро даватимуть 1 долар, наразі не очікується. Тому євро зараз привабливий для тих, хто купуватиме євровалюту не з метою отримання прибутку, а щоб у майбутньому витрачати її у країнах ЄС: для навчання, лікування, подорожей тощо.

Андрій Шевчишин констатував: українці торік купили готівкової валюти на 11 млрд доларів більше, ніж продали, втричі перевищивши показник 2023 року. Причина, на його думку, очевидна: населення більше стурбоване не можливістю заробити "на грошах", а тим, аби не втратити під час війни вже зароблене. Тому навіть за нинішнього високого курсу готівкову валюту продовжать купувати.

А от продавати валюту без крайньої потреби експерти, як і раніше, не радять. Виняток – коли отримані від продажу валюти гривні будуть витрачені на якісь проєкти.

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