"Товариші, п*здець повний!": Дрони влаштували запальну нічку в Росії

Невідомі "добрі" дрони атакували одразу кілька регіонів Росії! Міноборони РФ повідомляє про десятки збитих дронів, а росіяни з жахом оплакують знищений НПЗ під Ростовом. Як повідомили очевидці, полум’я було настільки масштабним, що сягнуло висоти 15-го поверху. А щоб загасити займання, рашистам довелося підігнати навіть спеціальний потяг. Але і це ще не всі сюрпризи.

Чиї дрони завітали до ворога цього разу та що відомо про наслідки масштабної "бавовни" в РФ – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

В Росії минула чергова запальна нічка. Невідомі "добрі" дрони цього разу завітали до Ростовської області, чим не тільки неабияк перелякали місцевих, але й навели шурхоту на місцевому величезному Новошахтинському НПЗ. Так у Росії не палало вже дуже давно.

"Ну що я можу вам сказати, товариші? П*здець повний!" – коментують на відео очевидці.

НПЗ Медведчука злетів у повітря

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Цікаво, що ще 2021 року розслідувачі проєкту "Схеми" писали, що Новошахтинський НПЗ належав сім’ї зрадника України Віктора Медведчука. Але тепер, судячи з цих кадрів, коментарів розгублених очевидців, а також із заяви ростовського губернатора Голубєва, від гігантського нафтопереробного заводу залишився лише попіл:

"За попередніми даними, на НПЗ вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда".

Новошахтинський НПЗ після атаки дронами в ніч проти 6 червня / Фото: телеграм-канал Baza

За даними журналістів, за атакою на російський НПЗ стоїть ГУР, утім у самому управлінні це поки що не коментували. Російське ж Міноборони відзвітувало про масштабну атаку дронів. Кажуть, їх летіло більше десятка. Крім цього, за їхніми словами, на Ростовську область летіла ракета "Нептун":

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено тринадцять українських БПЛА над територією Республіки Крим, шість БПЛА над Бєлгородською областю та одна протикорабельна ракета "Нептун" над територією Ростовської області".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Товарищи, п*здец полный!" Рашисти ниють: дрони влаштували запальну нічку на Росії!

Удар по нафтобазі в Бєлгороді

У ніч проти 6 червня безпілотники атакували не лише нафтопереробний завод у Ростовській області, а й нафтобазу у Бєлгородській області РФ. Про це повідомив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, БПЛА атакували нафтобазу у Старооскольському міському окрузі. В результаті атаки спалахнув один резервуар із паливом, у будівлі охорони вибиті шибки.

Нагадаємо, 20 травня у Пентагоні заявили, що Україна знищила вже 14% російської нафтопереробки – і все власними силами. Тепер цей відсоток може зрости, до того ж обидва об’єкти використовувались для військових цілей – там зберігали паливо для російських військ.

Але і це ще не все. Вранці 6 червня у ГУР відзвітували про чергове успішне знищення російського судна у Криму. За даними джерела "Української правди" у спецслужбі, близько 4:00 на західному березі півострова пролунали вибухи. Поблизу Чорноморського, де рашисти постійно розміщують свої кораблі та катери, був знищений рейдовий буксир.

Фрагмент відео нічного удару ГУР по російському судні в Криму 6 червня / Фото: скриншот з відео

Пізніше в ГУР уточнили деталі та показали кадри знищення російського буксира "Сатурн". Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. До того ж руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії. А це вже знак рашистам: Кримській міст – наступний і жодні бонові загородження його не врятують.

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Тож медійники разом з ГУР вирішили започаткувавши новий масштабний збір на морські дрони Magura V5 – саме ними хлопці Буданова так ефективно і вже неодноразово топлять ЧФ РФ!

Великий збір на морські дрони MAGURA V5 для ГУР / Фото: ТСН.ua

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Удари західною зброєю по РФ

І це все Україна робить виключно зброєю власного виробництва. А що буде, коли західні ракети полетять по російських військових об’єктах?! "Бавовни" в Росії стане в рази більше і це вже факт. Українські військові уже доводять це на Бєлгородщині.

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Журналісти Associated Press, з посиланням на власні джерела повідомили, що ЗСУ уже б’ють по російських військах у цьому регіоні, але не уточнили, про які саме удари йдеться. Утім, ми вже бачили кадри знищеного ЗРК С-300/С-400 саме під Бєлгородом. Як писали самі рашисти, поцілили по ньому з РСЗВ Himars.

Тож можна сподіватися, що підлих ударів балістикою по Харкову стане значно менше, адже рашистів знищуватимуть раніше, ніж вони запустять свої кляті ракети. А от Путін у гніві через те, що Захід дозволив Україні бити наданою зброєю по території РФ. В його уяві такий крок вже вкотре втягує Захід у війну проти Росії, і Москва може вдарити у відповідь:

"Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю до регіонів світу, звідки будуть здійснені удари по чутливих об'єктах постачання зброї до України".

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Лякалка Путіна чи реальна погроза?

Але, як ми бачимо, чергові лякалки Кремля вже зовсім нікого не лякають, адже це всього лише порожні слова. Яку б уявну кремлівську "червону лінію" не переходили ЗСУ, – чи то знищення Кримського мосту, або ж навіть удари по потужних РЛС, які забезпечують ядерну безпеку РФ, – у Кремлі лише плачуться та погрожують.

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