Товстішаємо не від віку, а від котлет, а худнемо швидше у холоді: зайві кілограми з наукової точки зору

Товстішаємо не від віку, а від котлет, а худнемо швидше у холоді: зайві кілограми з наукової точки зору

Зайву вагу людина набирає тільки через надмірне харчування і малорухливість.

Західні науковці опублікували результати дослідження, яке доводить, що обмін речовин з роками не уповільнюється. У 50 років рівень метаболізму той самий, що і у двадцять.

Про те, як регулювати основний обмін і чому повільні заняття спортом спалюють жир краще, ніж активні навантаження - 13 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте Кава з лимоном для схуднення - дієтологи коментують рецепт з TikTok

Виміряти метаболізм - завдання ще тієї складності. В ідеалі людину потрібно помістити в спеціальну абсолютно ізольовану кімнату з постійною температурою і фіксувати всі показники не один тиждень - спосіб вочевидь не сумісний із нормальним життям. Для останнього експерименту вчені придумали альтернативу. Давали учасникам склянку так званої важкої води - збагаченої ізотопами - й оцінювали швидкість виведення сполук з організму за аналізами сечі. Таким чином вдалося дослідити сім тисяч осіб - від немовлят до глибоких старців - які жили, як зазвичай. Результат перевершив найсміливіші очікування.

Також читайте Огляд дієти Дюкана: чи працює вона для схуднення

З’ясувалося, що у віці від одного року і до двадцяти - метаболізм пришвидшується. А от після другого десятка - і аж до шостого - клітини засвоюють калорії однаково.

Саме на основний обмін – підтримання роботи серця, судин, дихання – йде левова частка енергії – вдесятеро більше калорій, ніж витрачає на фізичні активності офісний працівник – та вдвічі більше, ніж спалює найактивніший спортсмен.

"У нас лише 15-20% йде на механічну роботу, яку ми виконуємо, а решта йде на тепло. Тому, якщо ви перебуваєте в умовах, де необхідно обігрівати повітря, то, звичайно, витрата буде більше", - пояснює професор кафедри медико-біологічних досліджень Михайло Філіпов.

В університеті фізкультури основний обмін науковці вимірюють за допомогою десятків приладів. Фахівці пояснюють - коли дихання збивається, жири вже не спалюються. Тільки вуглеводи. Тому, щоби схуднути - треба рухатися повільніше - і довше.

"Жири окислюються тільки в аеробному режимі. Тобто, щоб схуднути, треба бігати повільно", - зазначає фізіолог Олександр Бакуновський.

Новини світу: західні науковці дослідили, що обмін речовин не уповільнюється з роками

За словами фахівців, коли ми сідаємо на дієту, вмикається той самий механізм, що й у горах: метаболізм уповільнюється - організм береже сили. Ба більше - після повернення до звичного режиму, організм починає запасатися - саме тому після стрімкого схуднення є ризик набрати ще більше.

"Ми починаємо не більше їсти ніж раніше – але вже буде певний надлишок – тому що вже "налаштування" менші стоять – і цей надлишок починає відкладатися. І буде розчарування від дієт", - говорить фізіолог Бакуновський.

Дієтологи ж радять замінити дієти здоровим харчуванням та фізичними активностями.

Читайте також:

7 звичок харчування для схуднення : дієтологи розповіли, як дотриматися дієти і не зіскочити з неї

: дієтологи розповіли, як дотриматися дієти і не зіскочити з неї 7 найкращих ягід, які допоможуть вам залишатися стрункими та здоровими

які допоможуть вам залишатися стрункими та здоровими 13 повсякденних звичок, які таємно вбивають вас

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання