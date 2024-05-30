Трагедія біля зачиненого укриття у Києві: справа отримала продовження (фото)

У Деснянському суді розпочалося перше засідання по суті. На лаві підсудних – посадовці КМДА, РДА, керівництво поліклініки.

Справа зачиненого укриття у Києві, де майже рік тому загинули троє людей та ще семеро зазнали поранень, отримала продовження.

У Деснянському суді столиці розпочали перше засідання по суті. На лаві підсудних – посадовці КМДА, РДА, керівництво поліклініки.

Про це повідомляє журналістка ТСН Вікторія Ковцун.

Суддя Деснянського суду Києва / Фото: ТСН.ua

"Зокрема, на лаві підсудних присутні – заступниця голови Деснянської районної адміністрації Ірина Алексеєнко, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, керівник поліклініки Олег Шугалевич, заступник директора поліклініки з технічної частини Василь Десик", – розповіла журналістка.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня 2023 року під час ракетної атаки по Києву біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей: 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, а також 33-річна жінка.

Після трагічного інциденту комісія Київради ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів.

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