Трагедія на фестивалі в Кам’янець-Подільському: пілоту загрожує 12 років позбавлення волі

28-річний пілот виявився сином організатора фестивалю і президента Федерації повітроплавства України.

12 років позбавлення волі може отримати пілот повітряної кулі, що впала на цвинтар під час фестивалю у Кам'янці-Подільському. Тоді один чоловік загинув, четверо травмувалися.

Про компенсації та сумнівну законність польотів на кулях за гроші - у матеріалі ТСН.19:30.

Роману тиждень рятували розтрощену кисть в інституті Шалімова. Проте ампутували три пальці і частину долоні. Руку оперували у лікарні Кам'янця. Кістки склали, судини не зшили. Сказали про це Роману за 14 годин потому. Тож до столиці він приїхав надто пізно: пальці відмерли. Рома розповідає ТСН, як усе сталося. Пілот кулі не одразу хотів сідати.

Куля впала 22 травня увечері - у яр, зачепивши цвинтар. В кабіні, окрім пілота, було ще 5 пасажирів. Один з них, 53-річний чоловік, загинув на місці. У Кам'янецькій лікарні - ще двоє друзів Романа. Одного вже перевели з реанімації до травматології. Йому трохи легше, а був у тяжкому стані із переломами стегна, гомілки та ребер. Уже став сідати на ліжко, розказують лікарі. Та спілкуватися поки що не в змозі. Про свій стан розказує Віктор - у нього зламаний хребет. Він нині вчиться ходити. Вікторові вживили в хребет імплант за щонайменше 30 тисяч гривень. Його оплатили батьки пілота.

Щодо падіння кулі - в поліції відкрили кримінальне провадження за статею порушення правил повітряних польотів. Та вже за кілька днів озвучували попередню версію трагедії - мовляв, винна погода. Якщо ж пілот - санкція цієї статі передбачає максимальний термін позбавлення волі до 12 років.

Пілот Ігор Гардашник на дзвінки ТСН не відповідає, за нього говорить його батько, а за сумісництвом - організатор фестивалю та голова Федерації повітроплавства України.

Пасажирські перевезення в сфері повітряних куль - це фактично такий підробіток. Це не дозволено прямо українським законодавством. Це називається комерційна авіація. Тож чи складеться політ щасливо - залежить тільки від досвіду і реакцій пілота. Це радять розуміти, як сідаєш до кулі. Якщо ж ви наважилися на політ, просіть у пілота дозвіл на його роботу й перевіряйте його строки. Ще - документи на кулю. Юристи також радять застрахуватися.

Нагадаємо, чи дозволяли погодні умови підіймати повітряну кулю з людьми в Кам'янець-Подільському. Через сильний вітер на сільський цвинтар впала куля, в кошику якої було шестеро людей.

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