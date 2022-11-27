Трагедія на італійському острові Іскія: потоки багнюки зносили все на своєму шляху

Місцеві мешканці поруйнованого міста на італійському острові звинувачують владу у вирубці лісів у горах, яка призвела до катастрофи.

Зсув ґрунту, який стався після проливних дощів у суботу, 26 листопада, на острові Іскія в Італії, забрав принаймні вісім життів. Понад 10 людей досі залишаються під завалами, їхня доля невідома. Під водою опинилися цілі вулиці, окремі будівлі просто обвалилися в море.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ріка бруду зненацька обрушилася на острів Іскія о п’ятій годині ранку. Вулиці портового містечка Казаміччола повністю затопило, автомобілі і навіть автобуси - змило в море.

“Багнюка зносила геть усе своєму на шляху. Неможливо в це повірити, але вона тягла машини, ліхтарні стовпи...” - розповідав очевидець.

Чоловік прокинувся від шуму, вийшовши на вулицю - побачив потік води й багнюки. Спробували дістатися до машини, але її вже затопило.

Одна із жертв стихії, 31-річна Елеонора Сірабелло, ще встигла зателефонувати батькові, який живе в цьому ж місті, попросити про допомогу. Але чоловік не зміг до неї дістатися - дорогу перекрила багнюка.

Повідомляють про 13 поранених, понад 10 людей, серед яких діти - не можуть знайти.

“В усьому винні наші політики, давно треба було заборонити вирубати дерева у горах. А вирубка лісу тривала, і ось до чого це призвело. Був уже один зсув у 2010-му році, загинула 15-річна дівчинка. А зараз - це просто катастрофа”, - говорить місцевий мешканець.

Рятувальні служби повідомили, що за шість годин на острові випало 126 міліметрів опадів. Це найпотужніша злива за останні 20 років.

Тепер дістатися до острова навіть гвинтокрилом чи човном нелегко через штормові умови.

“Рятувальні роботи просуваються повільно через те, що погодні умови дуже не сприятливі. Наші команди працюють і в повітрі, і в морі”, - говорить міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’ятнедозі

Середмістя туристичного містечка вкрите багнюкою. Міська влада закликає городян не виходити з осель без зайвої потреби. Евакуювати вдалося понад дві сотні людей.

Після термінового засідання уряду на ліквідацію наслідків стихійного лиха острову виділили 2 мільйони євро.

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