Трагедія на "Південмаші": із загиблими попрощалися у Дніпрі, за життя п'ятьох поранених досі борються медики

Трагедія на "Південмаші": із загиблими попрощалися у Дніпрі, за життя п'ятьох поранених досі борються медики

Четверо військових та одна цивільна загинули миттєво від куль під час нічної варти на заводі.

Із загиблими на заводі "Південмаш" у суботу, 29 січня, попрощалися у Дніпрі. Тут другий день жалоби за жертвами стрілянини. Вночі 27 січня строковик під час варти розстріляв однослужбовців. Потім утік, але за кілька годин вирішив здатися. 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав свою провину.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, з п’ятьма загиблими прощалися біля заводу, який вони захищали, віддати останню шану прийшли сотні людей. Хвилину мовчання оголосили у залі і водночас - по всіх частинах Нацгвардії.

Четверо військових та одна цивільна загинули миттєво від куль під час нічної варти на заводі.

35-річна Віра Лебединець, чергова заводу, не випускала нападника, коли після стрілянини у приміщенні Нацгвардії він проривався у місто крізь центральну прохідну заводу.

"Вона мала ключ. Ключ вона не дала. Як він діяв, важко сказати, бо там камер немає. Очевидно, була боротьба. Внаслідок чого, він її застрелив. Вона не встигла зателефонувати до варти", - розповідає заступник директора "Південний машинобудівний завод" Володимир Сербін.

Ані зброї, ані тривожної кнопки у чергової не було. Проте виконувала інструкцію, попри смертельну небезпеку та чималі борги по зарплаті.

Осиротіла 11-річна дівчинка. Віра Лебединець виховувала дитину сама.

Якщо родинам військових виплатять по мільйону вісімсот тисяч гривень, то цивільній загиблій допомогу лише обіцяють.

"До 18 років ми доньку візьмемо, мабуть, своє забезпечення", - запевняє генеральний директор "Південний машинобудівний завод" Сергій Войт.

34-річний Олександр Буганов мав медалі та відзнаки за участь в АТО, пройшов Іловайський котел та полон. Він був керівником караулу і першою жертвою стрілка. У нього лишилося двоє маленьких дітей.

21-річний старший солдат Артем Левківський був одним з кращих кінологів частини. Молодшому сержанту Олександру Драгану було 24. Хотів присвятити себе військовій справі і підписав контракт. 19-річному строковику Леоніду Черніку лишалося три місяці до дембеля.

Чому по військових тієї ночі почав стріляли Артемій Рябчук, і досі не оголошено. За життя п'ятьох поранених досі борються медики.

"Ми провідали в лікарні всіх поранених. Слава богу, тяжко поранена Жанна (Жанна Шарова, яка отримала три поранення - Ред.) має надію і шанси жити далі", - зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

У суді під час обрання запобіжного заходу Артемій Рябчук провину визнав, проте мотивів не назвав. Лише сказав, що все в деталях розповів слідчим та прокурорам.

"Мені справді шкода тих людей, яким завдав біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час", - сказав він.

Що ж передувало стрілянині, прокурори під час засідання не розголошували. Артемій Рябчук мав лише одне прохання до суду - не відправляти його на гауптвахту.

У Дніпрі попрощалися із загиблими на заводі "Південмаш"

Нагадаємо:

28 січня підозрюваному у розстрілі 4 нацгвардійців та цивільної жінки в Дніпрі 20-річному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Його триматимуть у СІЗО, а не на гауптвахті.

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