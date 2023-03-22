Трагедія на Вінниччині: новий котел "вбив" матір та її 14-річного сина, донька - у реанімації

У Вінницькій області вся родина отруїлась чадним газом: 45 річна мати та 14 річний син загинули, старша донька - в реанімації.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що не може зв'язатись з донькою та онуками. Тоді правоохоронці прибули до помешкання родини.

"Коли зайшли до будинку був стійкий запах газу, пройшовши далі побачили власницю будинку та дитину, які були без ознак життя. В іншій кімнаті була дівчинка без свідомості, але дихала", - кажуть у поліції.

Аби врятувати 16-річну Сашу, поліцейські помчали з нею на зустріч швидкій. Зараз дівчина в реанімації, її стан критичний.

"Стабільно тяжкий. Дівчинка була в окремій кімнаті, і до неї газу попадало менше", - каже головний лікар Тиврійської лікарні Валерій Примак.

Її 45 річна мама та молодший брат загинули за кілька годин до приходу поліцейських. Батько родини - далекобійник, був у рейсі, кажуть родичі. І пояснюють - хвилюватися почали не одразу, бо думали, що Олеся працює.

"Всі знали, що якщо Леся працює, треба писати на "Вайбер. Бабуся забила тривогу, коли не відповідали онуки", - каже родичка покійних Алла Шуневич.

У поліції розслідують справу як нещасний випадок. Вже з'ясували, що за кілька днів до цього у будинку поставили новий газовий котел і труби. Старе обладнання ще лежить на подвір’ї. І після цього жінка почала скаржитися на погане самопочуття, розповідають родичі. Вочевидь родина труїлась газом кілька днів.

Чадний газ надзвичайно підступний, нагадують рятувальники. Адже немає ні запаху, ні кольору.

"Його принцип дії такий, що він потрапляє у кров і зв'язуючись із гемоглобіном припиняє доступ кисню до організму, навіть невеликі концентрації чадного газу спричиняють загибель. Його токсичність порівнюють з синильною кислотою", - каже речник ДСНС Вінниччини Олександр Кутовий.

Тому радять регулярно провітрювати приміщення, перевіряти тягу у витяжках, і обов'язково придбати спеціальний детектор, який відслідковує наявність отрути у повітрі

14-річного Артема і його маму вже поховали. За життя Саші, яка в свій 16 день народження опинилася в реанімації, продовжують боротися медики.

Нагадаємо, у Рівненській області вся родина отруїлась чадним газом. Їх госпіталізували у задовільному стані.

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