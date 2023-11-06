Трагедія у метро в Києві: на станції помер чоловік, що відомо (фото)

На станції "Почайна" помер киянин.
У метро Києва вранці 6 листопада раптово стало зле чоловіку. Його намагалися реанімувати поліцейські та медики швидкої, однак врятувати життя не вдалося. Пасажир помер на станції “Почайна”.
Про це у коментарі сайту ТСН.ua повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Правоохоронці вже встановили особу чоловіка. Відомо, що це місцевий мешканець 1970 року народження (53 роки).
“Попередньо, йому стало раптово зле. Лікарі швидкої та правоохоронці намагалися реанімувати, втім, не вдалося врятувати життя чоловіку. Лікарі констатували смерть. Подія сталася близько дев’ятої ранку”, — розповіли ТСН.ua в поліції.
Раніше ми писали про те, що в метро Києва чоловік упав під поїзд та дивом вцілів.
Читайте також: