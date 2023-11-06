Трагедія у метро в Києві: на станції помер чоловік, що відомо (фото)

У метро Києва вранці 6 листопада раптово стало зле чоловіку. Його намагалися реанімувати поліцейські та медики швидкої, однак врятувати життя не вдалося. Пасажир помер на станції “Почайна”.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Правоохоронці вже встановили особу чоловіка. Відомо, що це місцевий мешканець 1970 року народження (53 роки).

У метро в Києві помер чоловік / Фото: "Київ Інфо"

“Попередньо, йому стало раптово зле. Лікарі швидкої та правоохоронці намагалися реанімувати, втім, не вдалося врятувати життя чоловіку. Лікарі констатували смерть. Подія сталася близько дев’ятої ранку”, — розповіли ТСН.ua в поліції.

Раніше ми писали про те, що в метро Києва чоловік упав під поїзд та дивом вцілів.

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