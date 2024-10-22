Трагедія в ТЦК: військовозобов'язаний вчинив самогубство – все, що відомо

У ТЦК знайшли тіло чоловіка, там заявили про самогубство.

Що відомо про загиблого військовозобов’язаного і як цю трагедію коментують у самому ТЦК, де це сталося, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Самогубство в ТЦК

Військовозобов’язаного вже без ознак життя виявили в одному з технічних приміщень терцентру, про це повідомила пресслужба ТЦК на своїй сторінці у Фейсбуці.

"21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії."

Там також розповіли історію про чоловіка, кажуть, що на пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, через те, що він був розшуку. Після цього чоловік нібито відмовився проходити військово-лікарську комісію, а тому було складено акт відмови.

Чоловік уже був засуджений?

В ТЦК зазначили, що за даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Ба більше, виявилось, що чоловік минулого року вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року. Крім цього, в Полтавському ТЦК наголосили, що ніякого тиску на чоловіка не чинили, але розбиратися тепер будуть правоохоронці.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування."

Реакція людей

Втім, у коментарях люди розділилися на два табори, хтось зазначає, що захист України - обов’язок кожного, інші ставлять під сумнів дії представників терцентру.

"Що тільки не зроблять, щоб не захищати нашу державу…"

"Кожен має свій фронт, але національна безпека – це обов'язок всіх. Захистимо Україну разом!"

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи."

Звернення від ТЦК

Водночас в самому ТЦК закликали усіх читачів до завершення слідчих дій дотримуватися інформаційної гігієни - перевіряти інформацію та утриматися від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень. Однак, цей вИпадок – не єдиний. Так, наприкінці травня 2024-го року країною розлетілася історія Станіслава Московського, хлопець твердив, що його нібито били в ТЦК, там цю інформацію спростовували. Врешті хлопець намагався порізати собі вени, але історія закінчилася добре, якщо можна так сказати. Згодом тсн юей поспілкувався зі Станіславом й хлопець розповів свою версію подій.

"Все це відбулося 22 травня ввечері. Мене зупинила поліція, коли я їхав в автомобілі. Поліцейські сказали, що в мене неправильно підсвічені номерні знаки та виписали штраф. Після цього викликали працівників ТЦК, довго перевіряли мене в базі, сказали, що я є ухилянтом. Мені повідомили, що відвезуть до ТЦК, де я повинен пройти процедуру вилучення приписного свідоцтва, потім ще якусь, після чого мене відпустять. В ТЦК мені віддали вилучені документи, приписне свідоцтво. Мене там закрили і я там пробув всю ніч. Зранку мене відвезли проходити ВЛК в місто Вишневе, я почав її проходити”.

Чоловік має психічний розлад?

Чоловік стверджує, що у нього був складний психічний стан і не було з собою ніяких медичних документів. Про себе Станіслав додатково розповів, що певний час тому, до цього інциденту, відвідував психотерапевта та лікувався в психіатричній лікарні й додав, що на військовому обліку дійсно не перебував, але планував це зробити.

"Я спитав у працівників ТЦК про те, чи можу я пізніше пройти ВЛК, - розповідає Станіслав. - Мені відмовили та сказали, що я маю пройти ВЛК зараз. Я викликав поліцію, поліцейські сказали, що я повинен проходити ВЛК. Поліція уїхала, ТЦКашники заштовхали мене в свою автівку і відвезли на безлюдну вуличку, дали мені ляпасів, погрожували. Якась жінка це побачила та викликала поліцію. Після цього мене відвезли знов в приміщення Бучанського ТЦК. Там мені сказали, що я призваний і буду служити в ТЦК. Потім я знайшов ніж та перерізав собі вени. Мені наклали пов’язку і відвезли у Вишневе. На вулиці мене відпустили і сказали, що я можу йти. Не знаю, чому так вчинили. Я звернувся із заявою до поліції, заява зареєстрована. В ній я написав про доведення до самогубства. Наразі я ніде не переховуюсь".

Але в ТЦК Київської області також розповіли і свою версію подій. Представники терцентру закликали ЗМІ перевіряти інформацію, перш ніж висвітлювати позицію Станіслава Московського.

"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК під час комендантської години. При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку."

Крім цього, там заперечили застосування сили до чоловіка.

"Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв".

Хлопець втік!

В ТЦК також зазначили, що на ранок чоловік пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби, але потім хлопець втік.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме. Просимо медіа перед публікуванням таких "кричущих" вИпадків звертатись за офіційними коментарями. Нагадуємо, що ворог у нас один — російські окупанти. Наша основна мета — стримати і вибити ворога з нашої країни. Інформаційна складова — це одна із найважливіших складових на полі бою. Цей громадянин здійснив втечу з ТЦК та за його межами порізав собі вени. Ніякого залякування та фізичного тиску з боку працівників ТЦК по відношенню до нього не було."

Поради адвокатів

І це також непоодинока історія, вчиняти самогубство — теж не вихід, бо життя безцінне. Втім, адвокати попереджають: кожний військовозобов’язаний громадянин, якого було доставлено до ТЦК, має право вимагати від працівників установи забезпечити можливість зателефонувати адвокату, в поліцію та рідним. Крім цього, аби запобігти неналежному ставленню, затриманий має право вимагати від працівників ТЦК здійснювати відеофіксацію. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла адвокатка Катерина Оніщенко, яка знається в тому числі і в питаннях мобілізації: "Якщо працівники ТЦК забороняють військовозобов’язаному зателефонувати адвокату – це перевищення своїх повноважень, - каже адвокатка. - Крім того, мені відомі випадки, коли працівниками ТЦК незаконно утримаються, по суті – позбавляються волі громадяни, які відмовляються в той же день проходити ВЛК. Це є незаконним. В такому випадку варто відмовлятись підписувати документи, зміст яких військовозобов’язаному незрозумілий та вимагати доступу до адвоката, викликати поліцію. Затримувати особу мають право, якщо він є злочинцем, якщо є ухвала суду про його розшук та затримання. Якщо говорити про адмінзатримання, то це – не позбавлення волі. Це примусова доставка громадянина до ТЦК з метою вручити йому повістку під підпис. На жаль, ми часто бачимо те, що відбувається затримання без рішення суду на це".

Що може вимагати військовозобов’язаний?

Водночас Катерина Аніщенко зауважила, що працівники ТЦК мають право вимагати від громадянина вимкнути телефон у будівлі ТЦК, але відбирати – ні. Крім того, адвокатка зазначила, що громадянин має право вимагати надати йому можливість скористатись телефонним зв’язком, має право вимагати здійснити відеофіксацію від моменту його доставлення в ТЦК до моменту звільнення. Бо ж скандалів навколо мобілізація не меншає і не меншає, а ситуації бувають різні, неправими бувають як працівники ТЦК, так і ті, в кого беруться перевіряти документи, адже на відео не завжди потрапляє те, що відбулося до початку скандалу.

Власне, мабуть, відеофіксація, могла б відповісти на багато запитань і убезпечити як один, так і інший бік учасників. І чого вартує скандал 11 жовтня, коли в Києві біля Палацу спорту зібралося близько півсотні працівників ТЦК і стали масово перевіряли чоловіків, які виходили з концерту рокгурту "Океан Ельзи". Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з поліцейськими не минулося без ексцесів. Один з відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. А очевидці цього інциденту почали вигукувати “Ганьба” на адресу працівників поліції.

Суспільство і мобілізація

Ну й якщо раніше люди у коментарях кричали, аби працівники ТЦК звертали увагу на клуби, концерти та спортзали, а не просто забирали чоловіків з вулиць, тепер і перевірка у відповідних закладах - теж нікому не подобається. На такі масштабні рейди відреагувало багато українців та навіть військових, багато людей обурилися через дії ТЦК. Але, як не крути, в країні триває війна, й звісно, що силових затримань бути не має, побиття бути не має, бо ми не росія й такі випадки - просто ганебні. Повагу мають усі мати один до одного й, можливо, тоді скандалів поменшає.

Зрозуміти напругу у суспільстві також можливо, війна триває третій рік і досі незрозуміло, коли закінчиться. Втім, варто пам’ятати: або ми захистимо себе, або ніхто. Днями заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін висловив свою думку щодо скандалів з ТЦК, зазначивши, що ми самі винні, що таке відбувається: "Я вважаю, що ми самі винні в тому, що такі події відбуваються. Чи подобається мені цей хаос і цирк, які періодично відбуваються? Ні, не подобаються. Звісно, я хотів би, щоб це було інакше. Але ми, як суспільство, самі створили цю ситуацію, самі її організували, ми самі — ковалі свого щастя. Подобається? Ні, не подобається. Є інший варіант? Наразі, гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є — це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армій тощо, інформаційно-агітаційна робота й адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК."

Як змінити ставлення до мобілізації?

Водночас Жорін впевнений: змінити це можна, бо війна лише на одних добровольцях не протримається. Як зазначив військовий, найголовніше — треба змінити саме суспільне ставлення до мобілізації. Для цього необхідно на державному рівні починати з роботи з цивільним населенням. Й готувати цивільних мають починати вже зі школи та університетів, бо кожна людина має пройти першу базову підготовку.

Нагадаємо, в поліції відреагували на смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Полтавщині.

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