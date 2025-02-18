Трагедії в Україні: у кількох областях загинули діти через зимові розваги

Рятувальники наголошують, що зараз небезпечно ходити замерзлими водоймами та дали поради, як врятувати людину, що тоне.

В Україні почастішали випадки загибелі людей на водоймах. За останній тиждень лише на Київщині водолази дістали з крижаної води чотирьох потопельників. Серед загиблих на воді є діти. Рятувальники закликають людей не випробовувати кригу на міцність і дбати про свою безпеку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

В Україні діти провалюються під лід

На столичній набережній група дітей перевіряла на міцність кригу, аж поки одна з них провалилась у крижану воду. На щастя, дівчині вдалося вибратися з водойми самотужки.

А от на Одещині така прогулянка по льоду закінчилася для дітей трагічно. Троє хлопців 15 та 14 років провалились під кригу на місцевому ставку. Врятувати їх не вдалося, тіла підлітків діставали водолази.

Напередодні подібний нещасний випадок стався і на Херсонщині. Там провалилися під лід одразу п’ятеро дітей. Двох дівчат вдалося врятувати. Трьох неповнолітніх рятувальники знайшли у воді вже мертвими.

В Україні під лід провалюються люди

Що кажуть рятувальники

Із зниженням температури потяг українців до замерзлих річок та озер побільшав, кажуть рятувальники. Окрім дітей, найчастіше під кригою опиняються рибалки.

На Київщині на річці Ірпінь видно з десяток чоловіків, які відранку чатують над ополонками. А ще кілька днів тому на цій водоймі рятувальники дістали тіло 42-річного рибалки. Пішов ловити рибу і не повернувся. За останній тиждень лише на Київщині знайшли вже чотирьох потопельників. Аби попередити такі випадки рятувальники вирушили у рейд замерзлими водоймами, втім дослухаються до порад не всі.

Низька температура повітря ще не свідчить про міцність криги, наголошують рятувальники. Якщо ж під воду ви уже потрапили - варто запам'ятати, що робити, аби вибратися якнайшвидше. Перше – не панікувати.



"Докладаємо всіх зусиль для того, щоб не піти з головою, не зануритися з головою, широко розкинути руки і максимально втриматися на поверхні, тримаючись за краї льоду, ногами робимо плавальні рухи і відкинувшись на спину стараємось підпихнутись", – каже інспектор ДСНС Юрій Осьмина.

Також рятувальники радять за можливості скинути з себе одяг – резинові чоботи, куртки набирають воду і тягнуть людину на дно. Якщо ж ви стали очевидцем нещасного випадку, для порятунку людини можна використовувати підручні засоби.

"Палка, одяг, куртка штани, лопата, санки - все що можна тягнути, все що скользить і все, за що можна за що може вхопитись потерпілий", – каже водолаз ДСНС Юрій Ткачук.

Після того, як людину дістали з крижаної води – важливо правильно надати першу допомогу.

"Притримуватись трьох правил – ми їх називаємо ТСН: тепло, сухо, над землею.Тобто забезпечити тепло, забезпечити сухість і обов'язково щоб постраждалий не контактував із землею", – пояснює командир загону швидкого реагування Євген Варава.

За можливості - відігрівати людину чаєм. Але жодного алкоголю, наголошують медики, судини можуть не витримати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 18 лютого. НЕОЧІКУВАНІ деталі УГОДИ ЗІ США! ТЦКівець ВИМАГАВ ГРОШІ!

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