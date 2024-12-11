Трагічна ДТП у Житомирі: військовий на смерть збив 17-річного хлопця

Смертельна ДТП за участі військовослужбовця. Районний суд Житомира обрав запобіжний захід водію, який збив школяра на пішохідному переході. Чоловік кермував у стані алкогольного сп’яніння. 17-річного Валерія Розбицького врятувати не вдалося.

Про те, що вимагає родина загиблого та вражаючі деталі трагедії - у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Минає тиждень відколи кожен свій ранок сім’я Копійченко називають чорним. Цей починається у відділку поліції. Батьки розпитують у слідчого про те, де нині підозрюваний у смерті їхнього сина. 17-річний Валерій був єдиною дитиною у сім’ї.

"Він збирався в наступному році вступати до військового інституту. Він сказав: “папа, я хочу бути, як ти, офіцером", - каже вітчим загиблого Валерія Розбицького Андрій Копійченко.

Разом із мамою хлопець допомагав ветеранам. Вітчим та рідний дядько хлопця від 2022 року на фронті.

"Чого я там? Для того, щоб мої рідні тута були в безпеці. Але якщо тута людина літає на таких швидкостя, коли немає світла, коли темрява", - каже дядько загиблого Валерія Розбицького Руслан Мішеньов.

Валерій Розбицький

Це трапилося надвечір третього грудня. Школяр поспішав до репетитора з польської мови. Надворі сутеніло. Світлофор на проспекті Миру через знеструмлення не працював.

"Водій рухаючись о 16:45 допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину в межах пішохідного переходу", - каже начальник відділу розслідування злочинів у Сфері транспорту Житомирського районного управління поліції Максим Аханов.

Валерія без свідомості забрала швидка. Усю ніч у лікарні поруч із ним була мама.

"Я бачила свою дитину, яка лежить в реанімації, коли у нього з носу, з рота, з шиї йде кров, його тримають на адреналіні", - каже мати загиблого Валерія Розбицького Олена Копійченко.

Наступного ранку серце Валерія зупинилося. Лише згодом, у коментарі ТСН лікарі пояснять, що отримані травми внаслідок ДТП, несумісні з життям дитини.

Друзі та однокласники Валерія підтримують його маму. Про те, що Валерія більше нема його найкращий друг дізнався у свій День народження.

"Думав, може, якийсь сюрприз готують, чи що. Я вийшов в коридор, зателефонував його мамі, і до цих пір у мене в ушах її голос", - каже Микита Герасимчук.

Хлопці разом удвох сиділи за цієї партою. Тепер вона у класі порожня.

"На жаль, він залишається у наших серцях 17-річним хлопцем, який був дуже веселим, радісним, усміхнемним. Ми його таким і запам’ятаємо. І хочеться, щоб зло було покарано", - каже вчителька англійської мови, заступниця директора Житомирського ліцею №1 Ірина Лиліченко.

У залі суду, де підозрюваному у смерті дитини обирають запобіжний захід, родина загиблого вимагає найбільшу міру покарання. Мати Валерія - Олена звертається до підозрюваного. Це - Василь Онопрійчук, військовослужбовець 72-ї бригади. До рідного Житомира приїхав у відпустку. Того трагічного вечора сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

"Я вибачаюсь. Я розумію, що не верну вже нічого", - каже він.

Суд над підозрюваним

У нього трусяться ноги. Бути на суді стає дедалі важче і рідним загиблого. Під час засідання стає відомо, що військовослужбовець, який кермував автівкою, посвідчення водія не має. Прокурор не стримує емоцій і просить про взяття підозрюваного під варту. Без права внесення застави.

"Це масово. Це масово з моєї практики. Тільки за минулий рік засуджено 4 особи військовослужбовців, які керують автомобілями без прав і вбивають людей на дорогах", - каже він.



Суддя виходить з нарадчої кімнати і оголошує рішення - взяти Василя Онопрійчука під варту без права внесення застави до 5 лютого 2025 року. Його загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

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