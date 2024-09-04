Трагічні дні для України: Росія безупинно тероризує мирні міста - моторошні наслідки (фото, відео)

Починаючи від 30 вересня, Росія не припиняє масовані обстріли України. Спочатку окупаційна армія тероризувала Харків, Суми, Дніпро, Київ, Запоріжжя, а сьогодні, 4 вересня, потужно вдарила по Львову та Кривому Рогу, а напередодні атакувала Полтаву, вбивши понад пів сотню людей двома ударами.

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Яка тактика обстрілу росіян

Починається обстріл по Україні традиційно. Спочатку РФ атакує ударними дронами, починаючи опівночі, а над ранок в українські міста запускає крилаті ракети та балістику.

Надскладні дні для Харкова

Росія не припиняє обстрілювами мирний Харків, та 30-31 серпня вона, наче сказилася. Била масовано по житлових районах. Ціллю була цивільна інфраструктура. Так, у п'ятницю, 30 серпня, посеред білого дня Росія цілеспрямовано атакувала місто авіаційними бомбами ФАБ. Під ударом були - багатоповерхівки. Тоді загинуло шість людей, постраждали 97, з них - 22 неповнолітнії.

За уточненими даними правоохоронців, загинули 6 людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються. Місцева влада оголошувала Дент жалоби за загиблими.

Серед жертв росіян - юна та обдарована художниця Ніка Кожушко, дівчині було лише 18 років, та мати військового. 74-річна жінка проживала в 12-поверхому житловому будинку. Її тіло знайшли на 10-му поверсі пошкодженого будинку.

Ракетний удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 / Фото: Associated Press

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Харкові / Фото: ДСНС

А у понеділок, 2 вересня, окупанти завдали по Харкову авіаудару, внаслідок якого пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру. В одному з корпусів вишу вибуховою хвилею вибито шибки, пошкоджено аудиторії. Також зафіксовано руйнування на спортивному майданчику цього навчального закладу.

Окрім того, цього ж дня було зафіксоване влучання у Київському районі. Спочатку мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок обстрілу Київського району постраждалих четверо людей. Вони перебувають у стані середньої важкості. Згодом голова ОВА уточнив, що постраждалих п'ятеро.

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Суми

Північне місто Суми також перебуває під частими обстрілами армії Путіна. У неділю, 1 вересня, російська армія завдала авіаудару по Сумах, є постраждалі. Згодо стало відомо, що під удар потрапило приміщення закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. За інформацією ЗМІ, постраждало 18 осіб.

Цього ж дня ще дві ракети поцілили по промислових підприємствах. На одному із них постраждала працівниця. Окупанти вдарили також по колоні зерновозів, там загинув водій.

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Дніпро

Під вечір 2 вересня країна-терористка завдала удару по Дніпру. Російська ракета зруйнувала житлові будинки в одному з районів міста. Тоді загинув 51-річний чоловік, ще шестеро - постраждали, 37-річного чоловіка достали до лікарні. Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені дитсадок, приватні будинки та підприємство та понад 10 авто.

Запоріжжя

Цього ж вечора росіяни завдали удару по готелю у Запоріжжі. Російські окупанти о 23:02 вдарили ракетою по готельному комплексу Запоріжжя, в якому перебували люди. Унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Обоє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізували.

Медики розповіли, що дівчинці вдалось вижити, зокрема, завдяки надзвичайникам які вчасно надали допомогу їй. Один з рятувальників не відпускав дитину допоки її не звільнили.

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Київ

Зранку 2 вересня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Лише у межах столиці протиповітряна оборона знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Попередньо, це ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М. За даними місцевої влади, уламки впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок атаки є й постраждалі. Як розповіли у поліцїі, поранення дістали 32-річний чоловік та 19-річна дівчина, їх ушпиталили, ще одній потерпілій, 24-річній місцевій мешканці, надано допомогу на місці.

Через атаку зруйнована котельня Міжрегіональної Академії управління персоналом. Там розтрощено все. Внаслідок чергового терористичного акту РФ сьогодні зранку зазнала значних пошкоджень будівля Ісламського культурного центру АМУ/ ДУМАРК у Києві (мечеть на Нивках).