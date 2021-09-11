Трагічні наслідки обстрілів на Донбасі: серед українських бійців є поранені та один загиблий

Трагічні наслідки обстрілів на Донбасі: серед українських бійців є поранені та один загиблий

У всіх бійців - осколкові поранення.

Внаслідок нічних і ранкових обстрілів проросійських окупантів у суботу, 11 вересня, в зоні проведення ООС загинув один український військовослужбовець, восьмеро зазнали поранень, ще двоє отримали контузії. Бойовики обстрілювали позиції українських бійців артилерією і з мінометів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

До лікарні у Волновасі спершу привезли трьох поранених, згодом — ще стільки ж. Потужний обстріл з боку проросійських терористів накрив уночі українські позиції за кілька десятків кілометрів звідси, в районі Новогнатівки.

У всіх бійців - осколкові поранення. Тутешні лікарі втішають, що їхньому життю наразі вже нічого не загрожує.

Також читайте Бойовики із заборонених мінометів обстріляли оперативників СБУ

На жаль, один військовий, імені якого наразі не називають, під час цього обстрілу загинув. Осколкове поранення в живіт виявилося смертельним.

Вранці проросійські бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького. Тут упало шість десятків снарядів калібру 122 мм. За кілька десятків метрів від місця обстрілу - агропідприємство. Зранку комбайнери саме збирались їхати сіяти озимі, але після обстрілу передумали і розійшлись по домівках.

Одразу після обстрілу околиць Верхньоторецького окупанти вдарили по Нью-Йорку. Над населеним пунктом пролетів безпілотник, з якого було скинуто чотири міни. Як наслідок - кілька цивільних автівок побиті.

На цьому російські найманці не зупинились і відкрили вогонь по позиціях української армії. Відомо, що двоє бійців отримали поранення, ще двоє - контужені.

Новини з фронту: внаслідок обстрілів загинув один військовий, восьмеро поранені, двоє - з контузіями

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання