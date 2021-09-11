Трагічні наслідки обстрілів на Донбасі: серед українських бійців є поранені та один загиблий

У всіх бійців - осколкові поранення.
Внаслідок нічних і ранкових обстрілів проросійських окупантів у суботу, 11 вересня, в зоні проведення ООС загинув один український військовослужбовець, восьмеро зазнали поранень, ще двоє отримали контузії. Бойовики обстрілювали позиції українських бійців артилерією і з мінометів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
До лікарні у Волновасі спершу привезли трьох поранених, згодом — ще стільки ж. Потужний обстріл з боку проросійських терористів накрив уночі українські позиції за кілька десятків кілометрів звідси, в районі Новогнатівки.
У всіх бійців - осколкові поранення. Тутешні лікарі втішають, що їхньому життю наразі вже нічого не загрожує.
На жаль, один військовий, імені якого наразі не називають, під час цього обстрілу загинув. Осколкове поранення в живіт виявилося смертельним.
Вранці проросійські бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького. Тут упало шість десятків снарядів калібру 122 мм. За кілька десятків метрів від місця обстрілу - агропідприємство. Зранку комбайнери саме збирались їхати сіяти озимі, але після обстрілу передумали і розійшлись по домівках.
Одразу після обстрілу околиць Верхньоторецького окупанти вдарили по Нью-Йорку. Над населеним пунктом пролетів безпілотник, з якого було скинуто чотири міни. Як наслідок - кілька цивільних автівок побиті.
На цьому російські найманці не зупинились і відкрили вогонь по позиціях української армії. Відомо, що двоє бійців отримали поранення, ще двоє - контужені.