Трагедія у Полтаві: чи було шикування військових, хто корегував ракетний удар і чому стільки загиблих

Зранку 3 вересня росіяни вгатили по Інституту зв'язку у Полтаві двома балістичними ракетами. Загиблих наразі 55 людей.

Хто за це відповідатиме? І що насправді відбулося того трагічного ранку в Полтаві? Деталі трагедії проаналізувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Чи було шикування під час ракетного удару по Полтаві

"Про те, що у Полтаві сталося щось страшне - стає зрозуміло з постів у феуйбуці. Одночасно з траурними свічками, почали зявлятися і натяки про ймовірні причини трагедії - дрон-розвідник, місцеві коригувальники. Або ж шикування на плацу. Згодом, стає відомо - дві балістичні ракети поцілили в заклад під час навчання. Добігти до укриття більшість не змогли", - зауважує кореспондентка ТСН.

Зеленський реагує на трагедію і обіцяє все розслідувати. Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. За офіційними даними жертвами цього російського теракту стало 55 людей.

У мережі практично одразу з’являється відео наслідків. Ледь стримує сльози військовослужбовець. Він один із тих, хто вижив після прицільних ударів. І, навіть, врятував інших. Захисник, як й інші опитані постраждалі, підтверджує, тривога лунала під час першої пари. Шикувань поруч із інститутом зв’язку не було.

Наслідки удару

"Останні заходи масові проводилися ще до ковіда. А з початку війни взагалі навіть пересування будь-яким строєм більше десяти осіб заборонено територіально", - каже начальник Об'єднаного навчального центру військ зв'язку Ігор Міцюк.

Скандал під час пошукових робіт у Полтаві

Хтось здобував тут освіту, хтось приїхав за сертифікатом про підвищення кваліфікації, а хтось інший збирався стати на захист держави. Під час пошуково рятувальних робіт не обійшлося без скандалу. Після допису одного з полтавських госпітальєрів.

"Майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети китайські не докручували до кінця. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені", - написав він.

Одразу після цього дорпису у Полтаву їде Віктор Ляшко.

"Я хотів би звернутися до всіх експертів, коли щось пишуть, то дивіться хто і де надає медичну допомогу. Працівники екстреної медичної допомоги - навчені спеціалісти. Всі заклади охорони здоров’я відпрацювали, як годинник. Ми не бачили ніде хаосу на приймальних відділеннях", - каже Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко

Що відомо про розслідування

За фактом влучання і загибелі понад півсотні людей правоохоронці порушили кримінальне провадження внаслідок влучання. Слідство розглядає різні версії від коригувальників до дронів-розвідників. Щоправда, дійсно підтверджених даних, що таки точно були, поки нема. Що абсолютно відомо - російські балістичні ракети дістали людей під час евакуації до укриттів. Шансів вціліти такій кількості обмаль, пояснює фахівець.

"Міністерство освіти, враховуючи цю трагедію, потрібно звернути увагу. Якщо менше буде навчаючихся, то час буде зменшуватися. Це буде ефективніше", - каже начальник управління цивільного захисту Головного управління ДСНС у Києві Олег Стоволос.

Місце ракетного обстрілу

Наразі під наглядом лікарів перебувають 219 поранених. Півсотні з них у тяжкому стані. Більшість із політравмами. За їхнє життя досі борються медики.

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