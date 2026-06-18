Трагедія у небі Хмельниччини: під час авіакатастрофи Су-24М загинув легендарний пілот "Мрії" та 23-річний штурман

Легендарний пілот «Мрії» Богдан Загорулько та штурман Богдан Бабенко. / © ТСН

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В українській військовій авіації сталася важка та невимовна втрата. Під час виконання навчально-тренувального польоту на Хмельниччині зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М, який належав до складу славетної 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Екіпаж повітряного судна — досвідчений елітної кваліфікації пілот та зовсім молодий штурман — загинули на місці. Слідчі ДБР та військова комісія Міноборони вже розпочали ретельне розслідування, аби з’ясувати всі технічні та людські чинники, які призвели до трагедії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Що відомо про авіакатастрофу на Хмельниччині

Сьогодні офіційні представники правоохоронних органів оприлюднили перші документальні фотографії з безпосереднього місця авіатрощі. Картина жахлива: посеред звичайного сільськогосподарського поля розкидані обвуглені уламки бойового літака, а на місці падіння утворилася величезна вирва. Авіакатастрофа сталася напередодні близько 19-ї години вечора. На місце події негайно прибули спецслужби та експерти.

В Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили, що літак виконував плановий навчально-тренувальний політ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією: порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Паралельно призначено службові перевірки безпосередньо у військовій частині, Командуванні Повітряних сил та створено спеціальну комісію Міністерства оборони.

«Одразу після отримання трагічного повідомлення про цю страшну авіатрощу на місце події оперативно виїхала наша слідча група. Наразі там тривають невідкладні дії. Наші фахівці детально перевіряють усю наявну службову документацію, журнали передпольотних та планових польотів, а також якість безпосереднього технічного обслуговування літака перед вильотом. Призначено цілий комплекс складних технічних та авіаційних експертиз, обов’язково будуть допитані всі свідки події та особи, відповідальні за організацію польотів на аеродромі», — каже Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР.

Головним етапом розслідування є робота з бортовим самописцем, який слідчим вдалося успішно вилучити з-під уламків літака. Якщо «чорна скринька» не зазнала критичних фізичних ушкоджень під час вибуху, процес її детального вивчення та повної розшифровки триватиме щонайменше тиждень. Спеціалісти кажуть, що саме в ній схований основний ключ до розгадки трагедії, адже самописець допоможе повністю відтворити останні хвилини польоту та встановити точну послідовність подій перед катастрофою.

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Місце трагедії / © Державне бюро розслідувань

Штурвал «Мрії» та захист неба: ким був легендарний майор Богдан Загорулько

Ця авіакатастрофа стала нищівним ударом для всієї української авіаційної спільноти. За штурвалом бомбардувальника перебував 55-річний майор Богдан Загорулько — один із найкращих, досвідчених та авторитетних льотчиків-випробувачів державного підприємства «Антонов».

Саме Богдану Григоровичу доля подарувала унікальну історичну місію — під час грандіозного військового параду до 30-річчя Незалежності України над Хрещатиком він разом із колегою пілотував легендарну «Мрію» Ан-225. Журналісти ТСН тоді отримали ексклюзивні кадри прямо з кабіни літака-гіганта, де Загорулько працював другим пілотом, чітко відраховуючи секунди до проходу над столицею.

З початком великої війни цивільний авіатор прийняв для себе безкомпромісне та мужнє рішення, яке назавжди вписало його ім’я в історію оборони України.

«Після початку повномасштабного російського вторгнення Богдан Григорович виявився одним із небагатьох топпілотів такого рівня, хто категорично відмовився від можливості виїхати у безпечну Німеччину за програмами компанії. Замість цього він добровільно мобілізувався до лав Повітряних Сил ЗСУ. У солідному віці він блискуче та швидко опанував складний фронтовий бомбардувальник Су-24М і з перших днів захищав нашу країну, тримаючи штурвал у руках у найгарячіших точках», — каже Анатолій Уваренко, авіаційний експерт.

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Єдиний син у батьків: пам’ять про 23-річного штурмана Богдана Бабенка

Разом із легендарним майором у кабіні перебував штурман — 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. Він був зовсім молодим офіцером, але вже досвідченим воїном, та єдиним сином у своїх батьків. Хлопець народився і виріс на Харківщині, у місті Богодухів, де його загибель стала страшною особистою трагедією для всієї громади.

Про життєвий шлях молодого героя та його дитячу мрію із сумом розповів очільник Богодухова.

«Богдан ще з раннього дитинства твердо і впевнено вирішив для себе, що його головна життєва місія — це захищати рідну землю та тримати наше мирне небо. Навчаючись у нашій міській школі-ліцеї №3, він наполегливо йшов до здійснення цієї мети. Спочатку успішно закінчив військовий ліцей, а згодом — Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Батьки втратили єдиного сина, а Україна — прекрасного офіцера», - повідомив Володимир Бєлий, міський голова Богодухова.

Наразі розслідування перебуває під особливим контролем вищого військового керівництва країни. ТСН продовжує стежити за висновками державної експертної комісії та висловлює найглибші співчуття родинам, близьким та побратимам загиблих авіаторів. Вічна пам’ять героям українського неба.

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