Трагедія у новорічну ніч на елітному курорті Швейцарії: що відомо про загиблих та чи є серед них українці

У Швейцарії сталась пожежа / © Associated Press

Реклама

Новорічна ніч на елітному гірськолижному курорті Кран-Монтана перетворилася на одну з найстрашніших трагедій в історії Швейцарії. Внаслідок пожежі у популярному барі загинуло близько 40 людей, понад сотня — у лікарнях із важкими опіками. Українське посольство наразі з’ясовує, чи були серед жертв наші співвітчизники.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

ДНК-тести та тижні очікувань: ідентифікація жертв

Станом на 2 січня точної інформації про особи загиблих немає. Тіла настільки пошкоджені вогнем, що впізнати їх візуально неможливо. За словами експертів, ідентифікація через ДНК-тести може тривати тижні.

Реклама

Більшість загиблих — молодь віком від 15 до 25 років. Відомо, що серед них є іноземці, зокрема громадяни Франції та Італії. Посольство України у Швейцарії перебуває на постійному зв’язку з місцевою владою, аби перевірити наявність українців у списках постраждалих.

"Ми вибивали вікна ногами": свідчення тих, хто вижив

Ті, кому вдалося вибратися з бару «Льо Констеласьйон», описують події як нічний кошмар. Святкування вщент заповненого закладу обернулося панікою за лічені хвилини.

"Ми кричали: 'Пожежа!', а люди думали, що це жарт. А потім — хмара чорного диму, ми не могли дихати", — згадує очевидець Натан.

Хлопець розповідає, що шлях до виходу заблокував натовп через занадто вузькі двері. Йому вдалося вибити вікно ногою, через яке він почав витягувати інших. Інший свідок, Аксель, описує справжній безлад: люди перестрибували через голови інших, намагаючись прорватися крізь вогонь і дим.

Реклама

Стан постраждалих та медична допомога

Понад 115 людей госпіталізовано. Багато з них мають опіки третього ступеня та ураження дихальних шляхів. Місцеві лікарні переповнені, тому найважчих пацієнтів евакуюють гелікоптерами до спеціалізованих центрів Франції. Лікарі борються за кожне життя, залишаючи багатьох потерпілих на штучній вентиляції легень.

Причини трагедії

Пожежа спалахнула о 01:30 ночі. Дерев’яна будівля бару та його покрівля спалахнули миттєво. Слідство розглядає кілька версій:

Використання феєрверків або бенгальських вогнів у приміщенні.

Свічки, які традиційно виносили разом із напоями для шоу.

Швейцарія у жалобі

У країні оголошено 5-денну жалобу. Президент Швейцарії Гі Пармелін відклав новорічне звернення, назвавши події в Кран-Монтані однією з найтрагічніших сторінок історії країни. До місця трагедії люди беззупинно несуть квіти та свічки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Тіла обгоріли до невпізнаваності... Чи є УКРАЇНЦІ серед загиблих у пожежі на курорті у Швейцарії