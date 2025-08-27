Трагедія у парку Дніпра: у якому стані 9-річна Єва, яка під час відпочинку дістала тяжкі травми

У Дніпрі рятують 9-річну Єву / © pixabay.com

Лікарі борються за життя 9-річної дівчинки, яка тяжко травмувалась у парку відпочинку Дніпра. На дитину впав важкий стілець, що був частиною артінсталяції. Із переломом черепа її доправили до лікарні. Потерпіла в комі, медики утримуються від прогнозів.

Подробиці — у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Артінсталяція, що покалічила маленьку дівчинку, як і раніше, стоїть посеред парку. Трагедія сталась у День Незалежності. В парку відбувався танцювальний конкурс, в якому брала участь і Єва, розповідає тато. Її колектив посів кілька призових місць, тож усі вирішили відсвяткувати.

Що сталось далі, зафіксували камери спостереження. На них видно, як дівчинка чіпляється за стілець і падає разом з ним.

«Єва зачепилась за спинку, стілець впав і придавив її. Вона дістала дуже тяжкі травми. У неї тріщина в черепі, близько 15 см», — каже тато постраждалої дівчинки Сергій Чайка.

Єву доправили до лікарні. Лікарі розцінюють стан як стабільно тяжкий. Дівчинка досі в комі.

«Основна травма, що дитина дістала, це черепно-мозкова травма з переломом кісток потилиці та скроневої кістки і також є внутрішньо-мозковий крововилив в шлуночкову систему мозку», — каже медик.

Прогнозів лікарі поки не дають. Найближчими днями пацієнтку спробують вивести із медикаментозного сну. Попереду у дівчинки тривала та складна реабілітація.

Єві 9 років, вона мала піти у четвертий клас, добре вчилась, робила успіхи у танцях. Дівчинку тато виховує сам. Зараз разом з її бабусею чергують у лікарні. Чекають на новини. Стверджують, якби інсталяція була встановлена належним чином, трагедії можна було б уникнути.

Натомість в комунальному підприємстві заявили, що інсталяція — це фотозона, тож жодного закріплення там та використання цього майданчику для дитячих розваг не було передбачено.

Батько постраждалої дівчинки такою позицією обурений — просить юридичної підтримки, аби правильно написати заяву до поліції. І, можливо, убезпечити інших дітей. Тим часом правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків і службової недбалості. Триває слідство.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дитина в комі! На дівчинку впав важкий стілець-артінсталяції в парку Дніпра!