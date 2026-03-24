Трагедія у Запоріжжі: росіяни вдарили по квартирі, де мешкало подружжя переселенців, чоловік загинув

Росіяни масовано атакували Запоріжжя ракетами та «Шахедами». У багатоповерхівці загинув чоловік, поранено 9 людей.

Наслідки атаки по Запоріжжю

Запоріжжя пережило черговий масований удар. Цієї ночі, після другої години, ворог спрямував на місто 5 балістичних ракет та 6 ударних безпілотників. Один із «Шахедів» влучив просто у житлову багатоповерхівку, перетворивши квартири на згарище.

На місці трагедії працює кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Масований обстріл Запоріжжя: що відомо про трагедію

Ворожий дрон влетів між 7-м та 8-м поверхами будинку. Вибух спричинив масштабну пожежу, яка миттєво охопила декілька поверхів. Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів молоду дівчину, яку одразу передали медикам. Як з'ясувалося, вона з чоловіком — переселенці, які намагалися знайти у Запоріжжі прихисток від війни. На жаль, для чоловіка цей удар став фатальним.

Ніна Тройно, голова ОСББ: «Дівчина у нас одна на 8-му поверсі постраждала, а чоловік її загинув. Летіло, ми ховались. Ви ж бачите: хто в укритті ховався, хто як. Літало кругом”.

Руйнування у приватному секторі: наслідки атаки

Вибухи не вщухали декілька годин. Під ударом опинився і приватний сектор міста. Там пошкоджено близько десяти будинків, один зруйновано вщент. Власники дивом вижили під завалами власної оселі.

Елен Лобань, постраждала: «Я прокинулась, почула цей удар — бах, і посипало одразу. Давай вибиратись. Чоловіка по голові вдарило, а на мене, вочевидь, цегла падала — плече пошкодила».

У вітальні родини Лобань досі лежить уламок «Шахеда» — на нього чекають сапери ДСНС, аби безпечно знешкодити.

Ранковий терор та загальні цифри

Загалом за ніч у чотирьох районах Запоріжжя пошкоджено 26 житлових будинків. Кількість поранених зросла до 12 осіб. Окупанти не зупинилися і з настанням ранку: черговий безпілотник поцілив по території АЗС. Там спалахнула пожежа, але, на щастя, минулося без нових жертв.

Запоріжжя продовжує чинити спротив, попри постійні спроби ворога залякати цивільне населення балістикою та дронами-камікадзе.

