Софія Козлова / © ТСН.ua

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Дівчина нещодавно закінчила з відзнакою фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, опанувала професію фотохудожниці та талановито робила портрети.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла членкиня Національної спілки фотохудожників України, провідна викладачка фотодисциплін Ірина Літічевська.

«Софія в цьому році захистила диплом. Була відмінницею, незмінною старостою групи, була доброю та світлою людиною. Її всі слухали та слухалися, вона шукала роботу за спеціальністю. Соня була працьовитою та талановитою, дуже полюбляла робити портрети, дуже гарно у неї вийшли фотороботи з рекламної зйомки», — розповіла Ірина.

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За словами викладачки, Софія полюбляла гарно одягатися, зокрема власноруч виготовляла прикраси.

Як повідомила Ірина, напередодні трагедії батьки Софії та Нікіти поїхали на дачу в Мотижин (Київська область — Ред.), ймовірно садити картоплю, а дорослі діти залишились вдома.

«І сталось таке горе», — розповіла Ірина Літічевська.

До цього вона додала, що Софія — з родини лікарів.

«Мати — сімейна лікарка, батько — невропатолог. Вони втратили дітей за секунди…», — зауважила викладачка.

Нагадаємо, під час потужної атаки РФ на Київ, загинуло 12 людей, 87 отримали поранення.

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