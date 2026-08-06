Трагедія в Оленівці та звинувачення українського воїна у зраді: стали відомі нові шокувальні подробиці

Спливли нові подробиці теракту в Оленівці / © Associated Press

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Бійці «Азову» називають безпідставними звинувачення на адресу свого побратима — українського військовослужбовця та колишнього полоненого на псевдо «Єрмолай», якого родичі загиблих, зниклих безвісти і полонених азовців підозрюють у співпраці з адміністрацією російської колонії.

Що на це відповідає сам «Єрмолай» і що кажуть у генпрокуратурі — у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

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Спростування звинувачень та позиція Офісу генерального прокурора

На пресконференції у музеї Другої світової війни збираються представники першого корпусу НГУ «Азов», СБУ та Офісу генерального прокурора. Починають зі спростування інформації, зокрема щодо особи, на адресу якої висунуто звинувачення.

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«Ця інформація у нас була від самого початку, ми проводили розслідування з урахуванням цієї інформації», — зазначає прокурор відділу Офісу генерального прокурора Дмитро Марцин.

Той, про кого говорять, теж присутній у залі. Капітан і заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» — Сергій Єрмошин на псевдо «Єрмолай». Він — колишній військовополонений, якого обміняли 2023 року. Під час перебування в Оленівці був призначений старшим з комунікації від військовополонених з адміністрацією колонії.

«28 числа, саме до трагедії, яка трапилася на 200 бараці, мене викликав начальник колонії Євсюков і сказав: так як ми самі казали йому, що бараки дуже сильно перенаселені, там немає людських умов для існування, він сказав, що буде готуватися етап на Горлівку, так як і сама зона не визначена для того, щоб там зимувати — немає обігріву, нічого», — розповідає Сергій Єрмошин («Єрмолай»).

Водночас залишається невідомим питання щодо 12 військовополонених, які, за наявною інформацією, також перебували в бараці і після вибуху були переведені до ДІЗО (дисциплінарного ізолятора).

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Звинувачення від ГО «Спільнота Оленівки»

Цій пресконференції передувала інша — яку тиждень тому з нагоди четвертих роковин трагедії в Оленівці зібрала громадська організація «Спільнота Оленівки» (родичі загиблих та поранених бійців).

Саме там вони звернулися до керівництва держави з проханням сприяти поновленню обмінів азовців, що були в Оленівці, та оприлюднили нові факти теракту. Зокрема, за їхніми словами, списки на так званий «барак-200» були не випадкові, а складені. І нібито начальнику колонії їх відносив колишній український військовополонений на позивний «Єрмолай». Про це на умовах анонімності їм повідомив один із повернутих полонених.

«Нам стало відомо, що списки на так званий барак-200 були складені і вони змінювалися... Ми дізнаємося інформацію, що ці списки до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо це дійсно виявиться правдою, нас цікавить список: людина як мінімум може відтворити, кого було переведено на барак-200», — зазначала Анна Лобова, дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці.

«Це не єдиний хлопець, який вже звільнений і коментує саме про цю людину таку інформацію», — додавала Анастасія Гондюл, дружина важкопораненого під час теракту.

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Тоді дружини військовополонених заявили, що всю більш детальну інформацію передають правоохоронним органам. Натомість вони вимагають зустрічного звіту щодо розслідування. Їхнє головне питання — чи допитували слідчі генпрокуратури усіх можливих свідків злочину.

Як формувалися списки та що відбувалося насправді

І ось у присутності представників Офісу генерального прокурора Сергій Єрмошин, на адресу якого і лунали звинувачення, каже: він дійсно складав списки для дирекції колонії, але робив це не тільки він, а й інші командири підрозділів. І така процедура, за поясненнями росіян, була потрібна для так званого «етапу», тобто переселення у Горлівку.

«Він сказав, що можемо самі ці списки зробити: якщо хочете — запропонуйте нам людей, які поїдуть на етап на Горлівку. Я прийшов до бараку, так як у кожному бараці був свій старший, і доповів цю ситуацію. Нами було ухвалено рішення, що ці списки будуть складатися колегіально — так усе це і було. Тобто кожен командир підрозділу або тимчасово виконувач обов'язків командира підрозділу склав списки... Вони дійсно змінювалися з різних причин за рішеннями командирів, які перебували на бараках», — пояснює Сергій Єрмошин.

Слова Єрмошина підтверджують й інші колишні військовополонені командири. Вони додають: складені ними списки для етапування в іншу колонію кардинально відрізнялися від тих осіб, які зрештою опинилися в «бараку-200».

«Понад 50 відсотків не збігалося: когось рандомно туди вписували, когось не рандомно… Також і командири, які самі себе вписували», — наголошує Богдан Грішенков («Пугач»), полковник, командир 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов», колишній військовополонений із бараку-200.

Перебіг розслідування воєнного злочину РФ

За словами слідчих генпрокуратури, справу про воєнний злочин росіян в Оленівці розслідують вже 4 роки — від моменту вибуху в бараці, де перебувало 193 полонені українці. Слідчі визнають: справа складна, адже доступу до місця злочину вони не мають. Отже, поки доводиться працювати з усіма наявними даними, відтворювати 3D-моделі подій і збирати свідчення кожного бійця, який повертається з полону.

«Сергій Єрмошин був допитаний як потерпілий у даному кримінальному провадженні, тому на цей час він має саме такий статус», — підсумував начальник відділу Офісу генерального прокурора Андрій Атаманчук.

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