Тракторист-артилерист робив фурор у TikTok відео з передової: він показав і поранення, яке лишило його без ноги

Ще боляче, ще не все вдається, але він вже без милиць і знову збирається на фронт.

Універсальний солдат, тракторист-артилерист, мінометник, автор роликів із багатомільйонними переглядами - це все про бійця з Білопілля Миколу Заріцького. 30-річний військовослужбовець неодноразово вражав українців сміливістю та надихав оптимізмом на фронті і продовжує надихати навіть нині – після важкого поранення і втрати кінцівки, йдеться в ТСН.

У мирному житті тракторист, Микола Заріцький на фронт потрапив командиром взводу управління реактивної батареї, а згодом став старшим офіцером мінометної батареї. Запальний військовослужбовець фільмував усе, що встигав поміж атаками боїв за Лисичанськ. Одне з його відео облетіло всю Україну. “52 мільйони переглядів було в TikTok. Тракторист-артилерист”, - пригадує Микола.

Він фільмує перші перемоги під час наступу на Херсон, і навіть драматичний момент свого поранення. “Це наступ був на Херсон. Село за селом йшли вперед”, - каже він.

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Микола підірвався на протипіхотній міні 11 жовтня. “Я почув вибух, і так трішки запаморочення, впав, а потім почув жар у ногах. Ну і просто зрозумів, що підірвався. Взяв собі турнікет перев'язав”, - каже Микола про болісні спогади.

Далі були ампутація, лікування та протезування у США. “На початку січня я вже робив у протезиста перші кроки. І це таке дуже радісне відчуття. Трохи праці – і є результат. Було б бажання. Тепер у мене завжди є чобіт із собою “СПГ-9”. Буду стріляти із чобота”, - сміється він.

Гумор, зізнається, - це те що допомагає йому відновитися. “Я так жартую завжди. Трохи менше нігтів зрізати. Або я ось на тому тижні катався на велосипеді, ще зима, холодно – одна нога мерзне, друга – ні, тобто якісь позитивні моменти, звичайно, є в цьому”, - переконує боєць.

Ще боляче, ще не все виходить, але він вже без милиць і знову збирається на фронт. “Рветься, але всі – проти, і я проти, і батьки. Але рішення приймає він, а не я, на жаль”, - каже дружина.

“Війна ж не закінчилася. Поки триває війна – я думаю, я буду корисним. Тому - так”, - запевняє Микола.

Та й у мирному житті планів чимало. Один із них - знову поїхати до Криму, де він став колись шестиразовим чемпіоном України з легкої атлетики. “У мене все дитинство в Криму, ми займались там в Алушті. В Ялті я вигравав. Як можна не хотіти в Крим, в наш Крим”, - каже боєць і упевнений, що ця мрія виповниться вже дуже скоро.

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