Тракторист з Полтавщини отримав повістку і не прийшов до ТЦК, бо "він працює": як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Диканського районного суду Полтавської області.

Підсудний — тракторист, який працює на місцевому фермерському господарстві. Чоловік у червні 2025 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення на військову службу, проте ухилився від призову.

Реклама

На суді він заявив, що провину визнає. Житель Полтавщини пояснив, що вважав «необ`язковою явкою по вказаній повістці, адже він офіційно працює та йому повинна була невдовзі оформитися бронь від мобілізації». Чоловік просив його суворо не карати.

Адвокат просив звільнити обвинуваченого від відбування покарання з «випробуванням з призначеним судом іспитовим строком».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 49-річний чоловік у ТЦК відмовився від повістки та написав заяву про відмову від мобілізації.