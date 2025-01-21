Трамп – 47-й президент США: ненависть до Байдена, перші укази, зустріч з Путіним і освоєння Марса

Вперше за 40 років через холодну погоду інавгурація Трампа відбулася в Ротонді під куполом Капітолію. До Конгресу Трамп і Байден їхали в одному лімузині після чаювання в Білому домі. В листопаді вони мали "теплу" двогодинну зустріч. Проте в день інавгурації не приховували неприязні один до одного. Байден публічно попередив американців про ризик становлення олігархії в країні, а Трамп назвав роки правління свого попередника "жахливою зрадою".

Півстолітня політична кар’єра Байдена добігла кінця. Наприкінці інавгураційних урочистостей Дональд Трамп і перша леді Меланія провели Джо та Джилл Байденів до гелікоптера, який чекав їх біля Капітолію. Хто знає, якими б могли бути результати американських виборів 5 листопада, якби під тиском власної ж партії Байден не зняв свою кандидатуру з виборів, головним чином через вік. Свій другий термін Трамп починає в 78 років. Рівно стільки ж було Байдену, коли він переступив поріг Білого дому у 2021 році.

Але, напевно, ще ніколи американський президент-республіканець не мав такої абсолютної влади: Білий дім, обидві палати Конгресу та Верховний суд. Перша інавгураційна промова Трампа в Ротонді Капітолію, яка тривала трохи більше 30 хвилин, майже 50 разів переривався оплесками. Багато разів VIP-гості вставали, аплодуючи. Особливо в моменти, коли Трамп говорив про освоєння Марсу чи погрожував забрати Панамський канал. При цьому Джо та Джилл Байдени, як і Білл і Гілларі Клінтони демонстративно сиділи. Щоправда сенатор-демократ Джон Феттерман продемонстрував ще більшу зневагу, прийшовши до Капітолію в худі та шортах.

Про цікаві моменти інавгурації Трампа, вбрання першої леді Меланії, яке стало мемом у соцмережах, перші підписані укази та неадекватну поведінку Маска, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Інавгураційна промова і полювання "на відьом". "Золотий вік Америки починається прямо зараз". Такими словами Трамп почав свою інавгураційну промову в Ротонді Капітолію. Він назвав себе "миротворецем і об'єднувачем", пообіцявши розбудувати найсильнішу в світі армію, яку коли-небудь бачив світ, і яка служитиме на повалення ворогів Америки. Але успіх, за словами Трампа, вимірюватиметься не лише виграними битвами, а й війнами, які США закінчують, і в які ніколи не вступають.

На відміну від інавгураційної промови Байдена у 2021 році, яка в частині зовнішньої політики була про боротьбу демократій та автократій, промова Трампа радше нагадувала звернення суто до республіканських виборців. У ній не було ні слова про об’єднання країни. Навпаки, Трамп вкотре сказав про "озброєння уряду" й використання Мін’юсту проти політичних опонентів. Ні для кого не секрет, що Трамп не визнає свій програш на виборах у 2020 році та неправомірність дій тих, хто штурмував Капітолій 6 січня 2021 року, й вироки, які їм винесли.

Навіть віцепрезидент Джей Ді Венс одного разу сказав, що якби він був на місці Майка Пенса (віцепрезидента першого терміну Трампа, який також був присутній на інавгурації – Ред.) чотири роки тому, то не визнав би результати виборів-2020. Тому, як бачимо, зараз команда Трампа та його кабінет – це перш за все про стовідсоткову лояльність. І саме тому одним із перших указів, які Трамп підписав в Овальному кабінеті після інавгурації, став документ про "Припинення озброєння федерального уряду". Щоправда, що саме має на меті цей указ, окрім як провести перевірку рішень Нацрозвідки та Мін’юсту за останні чотири роки, не зрозуміло. Але вже іншим указом Трамп пом’якшив покарання 14 особам, які були засуджені за злочини під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року, та повністю помилував всіх інших.

Мігранти, кордони й територіальні претензії. "Ми маємо уряд, який виділяв необмежене фінансування для оборони іноземних кордонів, але відмовляється захищати американські, чи, що найважливіше, власних людей", - сказав Трамп у своїй інавгураційній промові, додавши, що запроваджує надзвичайний стан на південному кордоні з Мексикою та в енергетиці.

Депортація нелегальних мігрантів, посилення імміграційного законодавства та будівництво стіни на кордоні з Мексикою головні передвиборчі обіцянки Трампа. Крім запровадження надзвичайного стану на південному кордоні США, Трамп також зупинив дію програми, яка полегшувала легальний в’їзд мігрантів до Америки. Тепер багато людей, які хотіли потрапити до США, просто застрягли на кордоні. Але проблему нелегальної міграції це не вирішує.

Нелегали перетинають американо-мексиканський кордон зазвичай у пустельних районах, де немає ні огорожі, ні прикордонників. До того ж, депортація мігрантів зі США, як і будівництво стіни й використання американської армії для боротьби з наркокартелями, які "тримають" весь цей "бізнес" нелегальної міграції, влетить американському бюджету в копієчку. Ба більше, масовий відтік мігрантів, які складають левову частку робочої сили в США, може вдарити по цінах і підвищити інфляцію в країні. А саме зниження цін у супермаркетах також було однією з головних передвиборчих обіцянок Трампа.

Проте, так видається, що Трампу та його команді на це абсолютно начхати. Вони отримали величезний кредит довіри на виборах, тому вважають, що можуть і далі робити популістичні обіцянки, не зважаючи на наслідки. Так, наприклад, щойно Трамп склав присягу й офіційно став 47-м президентом США, як на оновлений головній сторінці сайту Білого дому з’явилася фраза "Америка повернулася". На додачу, хоч під час інавгураційної промови Трамп і не згадав про свої територіальні претензії на Гренландію, Панамський канал він увагою не оминув, як і Мексиканську затоку.

"Мексиканську затоку перейменуємо на Американську. Щодо Панамського каналу, ми не віддавали його Китаю, ми віддавали його Панамі, і ми його забираємо назад", - заявив Трамп, додавши також, що "ми прагнутимемо до зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб вони встановили зоряно-смугастий прапор на планеті Марс".

Олігархи, капелюх Меланії і дивна поведінка Маска. Не менше за висловлювання Трампа спочатку в Ротонді Капітолію під час інавгурації, а потім у вашингтонському спортивному комплексі Capitol One Arena, де також був інавгураційний параді прийом, ЗМІ та соцмережі обговорювали присутніх на урочистостях VIP-гостей, пригадуючи слова Байдена про "становлення олігархії". Крім Ілона Маска, який під час промови в Capitol One Arena поводився дуже дивно, чим спровокував хвилю відповідних запитань у соцмережах, були також запрошені засновник і голова Meta Марк Цукерберг, головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї, голова правління Amazon Джефф Безос і багато інших найбагатших людей планети.

Крім віцепрезидента Китаю Хань Чжена на інавгурації Трампа також був гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу. Як відомо, ще в квітні Байден підписав закон, який визначав 19 січня 2025 року кінцевим дедлайном для китайського власника TikTok ByteDance, щоб той продав свій американський підрозділ, інакше соцмережу в США буде закрито. У США побоюються витоку персональних даних, адже TikTok в Америці – це 170 млн активних користувачів. Для прикладу, право голосу на виборах там мають трохи більше 161 млн людей.

Останнім часом Трамп заявляв, що "ми маємо врятувати TikTok", відверто пояснюючи це тим, що китайська соцмережа допомогла йому здобути прихильність молоді на виборах. А одразу після інавгурації, одним із своїх указів Трамп відтермінував заборону TikTok у США на 75 днів. Це рішення зобов’язує Мін’юст відкласти виконання підписаного Байденом закону. "Я маю право або продати (виконати рішення закону щодо продажу TikTok американському власнику – Ред.), або закрити. І ми ухвалимо це рішення", - пообіцяв Трамп. Тож, можливо, втрутитися доведеться й Конгресу, змінивши відповідний закон.

Не менш обговорюваним стало також вбрання першої леді Меланії Трамп. Американські ЗМІ вважають, що саме за допомогою свого вбрання перші леді, які зазвичай залишаються в тіні своїх чоловіків, опікуючись соціальними й гуманітарними питаннями, надсилають певні сигнали. До власне самої церемонії інавгурації у Ротонді Капітолію, в понеділок зранку, 20 січня, подружжя Трампів прибуло до єпископальної церкви Святого Іоанна. Меланія була в двобортному темно-синьому пальто та спідниці від американського дизайнера Адама Ліппеса (починав кар’єру в Oscar de la Renta – Ред.).

Але найбільше мемів у соцмережах спровокував широкополий капелюшок Меланії Трамп теж від американського дизайнера Еріка Джавітса. Через його чималенькі розміри Дональд Трамп навіть не зміг поцілувати свою дружину перед інавгурацією в Ротонді Капітолію. Ну, а в соцмережах робили припущення, що Меланія одягла такий капелюх навмисно, щоб не було видно її виразу обличчя. На інавгурації Трампа 2017 року на Меланії Трамп була блакитна сукня й піджак-болеро такого самого кольору від Ralph Lauren.

Україна, Росія і війна. Не встиг Трамп скласти присягу, як кремлівські канали розповсюдили відео, де Путін на нараді Радбезу РФ привітав 47-го президента США зі вступом на посаду, додавши, що Москва відкрита до діалогу з новою американською Адміністрацією "щодо українського конфлікту" й вітає слова Трампа про недопущення Третьої світової війни.

"Метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні. Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою адміністрацією США", - сказав Путін.

Хоч у своїй інавгураційній промові Трамп і не згадав про Україну, Росію чи війну, вже під час спілкування з пресою пізніше в Овальному кабінеті 47-й президент США підтвердив свої попередні заяви, що має намір якнайшвидше поговорити телефоном і зустрітися з Путіним, а ця війна "ніколи не мала початися". Трамп також додав, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО, тому Альянс має платити більше – 5% (мається на увазі вимога Трампа до союзників збільшити свої оборонні витрати, щоправда жодна країна НАТО, включно зі США, не витрачає 5%ВВП на оборону – Ред.). А одним із перших указів Трампа на посаді стала 90-денна пауза на надання допомоги іншим державам з метою перевірки їхньої ефективності та відповідності цілям зовнішньої політики США.

"Він (Путін – Ред.) має укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре, якби він закінчив цю війну. Я чудово ладнаю з (Путинім - Ред.). Сподіваюся, він хоче укласти угоду", - заявив Дональд Трамп.

Держсекретар Марко Рубіо, якого Сенат затвердив на посаді в понеділок, 20 січня, після інавгурації Трампа, також повторив свої попередні коментарі про те, що для закінчення війни і Росія, і Україна мають чимось поступитися. Рубіо не зміг назвати часові рамки досягнення угоди, про яку каже Трамп, і не став говорити, на які саме поступки має піти Україна.

"Росія є агресором, але цю війну треба закінчити. Це (досягнення режиму припинення вогню - Ред.) буде головним пріоритетом президента, тому це буде (робитися – Ред.) майже негайно. Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому необхідно покласти край. Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, які краще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах", - вважає Марко Рубіо.