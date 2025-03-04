"Трамп дав Путіну все, що він хотів": аналітик оцінив, чи може встояти Україна без допомоги США

Західний аналітик вважає, що Трамп зробив Путіну велику послугу і тепер Україна може опинитись у дуже поганій ситуації.

Дональд Трамп заморозив усю військову допомогу Україні. Про це напередодні ввечері повідомила низка американських ЗМІ із посиланням на джерела у Пентагоні і білому домі. Зупинили навіть ті поставки, які вже були на шляху в Україну або на транзитних складах у Польщі.

Який вплив на Україну може мати призупинення допомоги та про який запас міцності кажуть у Києві – з'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

ЗМІ повідомили, що Трамп призупинив військову допомогу для України.

"Я думаю, що це абсолютно перемога Путіна. Це те, про що Путін міг тільки мріяти, навіть лише тиждень чи місяць тому. Ми бачили, як події розвиваються з приголомшливою швидкістю, і Трамп одразу дав Путіну майже все, що він хотів", – каже Марко Дюранті, історик та старший викладач сучасної європейської та міжнародної історії Сіднейського університету.

Офіційно про призупинку допомоги у Білому Домі не кажуть. За кілька годин до того, як журналісти довідалися про таке рішення Трампа, сам президент на пресконференції розповідає, що це питання ще навіть не розглядалося. Після суперечки з президентом Зеленським, коли американська сторона розцінила як неповагу те, що президент України не готовий був погодитися на мирну угоду без гарантій безпеки - у Білому Домі тепер вимагають вибачень. А ще – беззаперечної згоди пристати на мир без українських умов. Не забуває Трамп вже вкотре дорікнути американською допомогою нашій державі.

В Євросоюзі працюють над конкретними планами зі зміцнення підтримки України у випадку, якщо адміністрація США остаточно вирішить не продовжувати допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН сказав Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку, або, якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це. А 20 мільярдів євро – це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей", – сказав він.

Втім, цей шлях може бути тривалим, адже поки надання 20 мільярдів від Євросоюзу блокує прихильна до Трампа і Путіна Угорщина. Наша держава має запас міцності приблизно на пів року – навіть без американської допомоги. Про це заявив ЗМІ член оборонного комітету Ради Федір Веніславський. На противагу, експерт Сіднейського університету зазначає - призупинка американської допомоги матиме величезний вплив.

"Ми дивимося лише на військові витрати, США надали вдвічі більше, ніж європейці, на додаток до важливої ​​розвідувальної допомоги. Отже, вплив буде величезним на Україну. Я не бачу жодного сценарію, за якого Зеленський зможе стояти на своїй нинішній позиції, не йдучи на якісь поступки американцям", – каже Марко Дюранті, історик та старший викладач сучасної європейської та міжнародної історії Сіднейського університету.

Призупинення американської військової допомоги віддаляє мир, кажуть у Парижі. Там пропонують посилювати тиск на Росію. Відреагувати на повідомлення - встигли і в Естонії. Глава тамтешнього МЗС нагадує про заморожені російські активи і закликає Євросоюз використати ці кошти для посилення України. Дипломат наголошує, що політичне рішення про це треба ухвалити до червня - коли йтиметься про продовження санкцій проти країни-агресорки.

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Нагадаємо, у Раді розповіли, що очікує на Україну завтра без допомоги США.

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