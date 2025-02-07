Трамп хоче закінчити війну в Україні: що пропонують у США та чи можливо це виконати

Президент США Дональд Трамп вчергове обіцяє завершити війну в Україні. Довгоочікуваний “мирний план” Трампа, за інформацією Bloomberg, адміністрація президента може представити на Мюнхенській конференції з безпеки вже наступного тижня.

Ключові тези “мирного плану” Трампа – заморожування конфлікту, невизначений статус окупованих Росією територій та неконкретизовані гарантії безпеки для України.

Спецпредставник США по Україні Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News підтвердив, що дійсно відвідає безпекову конференцію в Мюнхені 16-18 лютого. Але там знову говоритимуть лише про шляхи до миру. Сам план, за його словами, президент США особисто озвучить пізніше.

Чи можливо реалізувати “мирний план” Трампа та які можуть бути наслідки для України – про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Гарантії безпеки для України

Він називає гарантії безпеки “черговим папірцем”, який вже має Україна. За його словами, єдина справжня гарантія безпеки для України – це сильна, забезпечена армія та відновлення ядерного статусу.

“Гарантії безпеки як ще один папірець – це ще один папірець, а не гарантія безпеки. Ми вже такий папірець маємо – “Будапештський меморандум”, на якому стоїть підпис президента Сполучених Штатів Клінтона, підпис і російських, китайських, британських та французьких представників. Тобто це абсолютно нічого не дає. Це просто поки що балабельство, пов'язане з ідеєю якоїсь паперової безпеки”, – каже Роман Світан.

На його думку, жодних інших гарантій безпеки бути не може.

“Відновлення нашого ядерного статусу і, звісно, ​​сильна армія. Тобто достатня кількість ядерних боєприпасів, хоча б штук 300-500 треба мати, плюс засоби доставки – або авіаційні, або ракетні. А все інше не можна називати гарантіями безпеки”, – вважає військовий експерт.

Невизначений статус окупованих територій

Невизначений статус окупованих Росією територій – тобто залишення росіян на території України – Роман Світан називає капітуляцією України.

“Не важливо під яким соусом, хоч би як воно було подано. Тобто якщо російські війська чи російська адміністрація залишається на території України – це капітуляція України. Бо хто б не називав такого роду пропозицію – реальна ця пропозиція про капітуляцію”, – каже військовий експерт.

За його словами, на такий крок не піде ні українське суспільство, ні українська армія, ні політичне керівництво України.

“Тому я так думаю, що всі ці потуги, якщо вони справді є, це чисто профанація рівня чергового трампівського балабольства. Тому що він уже наобіцяв дуже багато. І за 24 години він зупинить війну, і за 100 днів зупинить війну, і за півроку… Людина, яка абсолютно не в реаліях нашої ситуації. Він, або його радники, або журналісти, які подають плани, теж відірвані від реалій як таких”, – вважає Роман Світан.

Заморожування війни

Ідея про зупинення і заморожування бойових дій, за словами військового експерта, технічно нездійсненна у реалізації.

“1500 кілометрів гарячого фронту. З одного та з іншого боку розгорнуті щонайменше півмільйонні армії і вчепилися у бойовому зіткненні. Немає механізму їх розчепити. Вони не виконають жодного наказу перестати стріляти в противника. Того, хто дасть цей наказ, буде знищено. Все одно хто це буде: капітан, майор, полковник чи генерал. Тому що він одразу переходить у розряд зрадників, які знищуються у воєнний час”, – каже Роман Світан.

Він називає “мирний план” Трампа, про який пише Bloomberg, черговою “інформаційною качкою”, яка немає нічого спільного з реаліями війни.

“Занадто велика профанація навіть у поданні матеріалу. А якщо цю профанацію американці почнуть намагатися просувати, вони підуть за курсом російського корабля. Тому що всі чудово розуміють, що це просто завуальована капітуляція України із втратою нашого суверенітету та територіальної цілісності. Тому цей план ні про що називається, просто на поговорити”, – вважає Роман Світан.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що офіційного плану щодо закінчення війни Росії проти України, який би представив президент США Дональд Трамп найближчим часом, поки немає.

Читайте також: