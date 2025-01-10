Трамп хоче зустрітися з Путіним: припинити війну за 100 днів – чи вдасться США домовитися з Кремлем

Так, у четвер, 9 січня, під час зустрічі з губернаторами-республіканцями на своїй віллі у Мар-а-Лаго, Трамп повідомив, що працює над організацією зустрічі з Путіним. За його словами, саме Путін хоче зустрічі з ним. "Він казав про це навіть публічно, і ми маємо закінчити цю війну. Це кривавий хаос", – додав Трамп.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже встиг відповісти, що якоїсь конкретики щодо організації такої зустрічі немає, хоч у Кремлі й "вітають готовність Трампа вирішувати проблеми через діалог". "Мабуть, після того, як пан Трамп увійде до Овального кабінету, вже будуть якісь рухи. Жодні умови для цього (зустрічі – ред.) не потрібні", - додав Пєсков.

В українському міністерстві закордонних справ теж відреагували на слова Трампа про підготовку його зустрічі з Путіним. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав, що Трамп і раніше казав про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому немає. За його словами, головне зараз - що ми чекаємо на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. "Бо для нас головне - це спільно працювати з Америкою. Ми готуємося до українсько-американських контактів на найвищому і високому рівні одразу після інавгурації", - додав Георгій Тихий.

Раніше ТСН.ua вже неодноразово писав, що Трамп дійсно прагнутиме організувати саміт із Путіним одразу після своєї інавгурації 20 січня. Він має схильність до порозуміння з диктаторами, принаймні на публіку, бо вважає себе першокласним укладачем угод. Під час свого першого президентського терміну він тричі зустрічався з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Щоправда результатів це не принесло. В липні 2018 року Трамп зустрівся з Путіним у Гельсінкі, спричинивши величезний скандал, бо поставив слова Путіна про буцімто невтручання Росії у вибори в США 2016 року, на яких власне і переміг Трамп, вище за дані американської розвідки.

Під час скандальної пресконференції у Мар-а-Лаго 7 січня, де Трамп знову висунув територіальні претензії до Канади, Гренландії і Панамського каналу, він також не оминув тему України, заявивши, що може зрозуміти "їхні (Росії - ред.) почуття" щодо членства Києва в НАТО. "Росія протягом багатьох років говорила, що ви ніколи не зможете залучити Україну до НАТО. Це було наче викарбувано в камені. А Байден сказав, що, ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Так Росія має когось просто у себе на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу," — заявив Трамп.

Насправді Трамп повторив російський наратив про те, що колись російському керівництву американці буцімто обіцяли не розширювати НАТО далі на схід. Проте у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас, Україна була позаблоковою. Верховна Рада відмінила цей статус лише в грудні 2014 року. До того ж, наприкінці грудня минулого року Путін заявляв, що не має значення вступить Україна до НАТО сьогодні чи за 10 років. Відкласти членство Києва в Альянсі на 10-15 років, за словами очільника Кремля, йому пропонував ще Джо Байден 2021 року, скасувавши запроваджені Трампом санкції щодо "Північного потоку-2".

Як бачимо, це не завадило Росії почати повномасштабну війну проти України. До того ж, вже після обрання Трампа 47-м президентом США, Кремль неодноразово повторював, що не відмовляється від свого ультиматуму до Америки й НАТО від грудня 2021 року. Тоді заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков охарактеризував його так: "Альянс має зібрати манатки й забиратися на кордони 1997 року".

Разом із цим, коментуючи неоднозначну заяву Трампа про членство України в НАТО, президент Зеленський закликав не робити передчасних висновків про політику США, наголосивши, що Україна потребує чітких і надійних гарантій безпеки. "Раніше нам говорили, що системи Patriot доступні лише для країн НАТО. Якщо це так, то, можливо, ми вже давно є частиною Альянсу? Так само було й з іншими видами зброї. Нині ми маємо працювати, щоб Україна отримала належні гарантії безпеки, здатні зупинити Путіна", - наголосив президент.

Спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог, якого чекають із візитом у Києві та інших європейських столицях після інавгурації Трампа 20 січня, заявив, що обраний 47-й президент США насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет, а не щось дати Путіну чи росіянам. За його словами, найбільша помилка Джо Байдена - що за весь час повномасштабної війни він не мав переговорів із Путіним. Натомість Дональд Трамп розмовляє як з опонентами, так і союзниками, і знає, що це непросто, але необхідно, щоб досягти результату.

"Я хотів би поставити мету на особистому та професійному рівнях щодо термінів досягнення домовленостей. Давайте встановимо період 100 днів, подумаємо, як можемо зробити це в найближчій перспективі, аби переконатися, що рішення є надійним, воно стійке, щоб ця війна закінчилася. Це буде важливо для нацбезпеки США", - сказав Кіт Келлог в ефірі Fox News.

На пресконференції у Мар-а-Лаго 7 січня Дональд Трамп не виключив контактів із Путіним у найближчі три-шість місяців після своєї інавгурації. При цьому, за інформацією Financial Times, команда обраного 47-го президента США переглядає свій підхід до врегулювання війни Росії проти України, бо визнає, що не зможе швидко досягти відповідних домовленостей. Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край війні за 24 години. При цьому в Європі, як пише FT, це сприйняли як ознаку того, що Трамп не заблокує збройну допомогу Україні. Щоправда міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що команда Трампа не має чіткого мирного плану щодо України.

"Вся команда Трампа схиблена на силі та на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України", - сказав газеті FT один із неназваних європейських посадовців, додавши, що майбутня американська адміністрація також побоюється, що їхні рішення щодо України можуть порівняти з "катастрофічним" виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році за президенства Байдена.

У статті для The Atlantic старший науковий співробітник Brookings Institution Роберт Каган також зазначає: якщо Трамп відмовиться від подальшої підтримки України, то зазнає великої стратегічної поразки. До того ж, на його думку, перемога Росії у війні проти України обернеться для США ще більшою ганьбою в світі, ніж катастрофічний вихід з Афганістану чотири роки тому.