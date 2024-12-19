Трамп і допомога Україні: чи буде він шантажувати Київ поставками зброї в обмін на згоду говорити з Путіним

Поки, за словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца, команда обраного 47-го президента США вивчає пропозиції Києва та європейських союзників щодо закінчення війни, перед Україною може постати серйозніша проблема.

Це збереження американської збройної підтримки після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року. The New York Times пише про "кінець епохи військової допомоги Україні", нагадуючи, що запит Адміністрації Байдена до Конгресу на початку грудня виділити додаткові $24 млрд для Києва та поповнення запасів зброї на американських складах не знайшла підтримки на Капітолійському пагорбі. Тоді спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, що не планує виносити цю пропозицію на голосування, додавши:

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати такі рішення. У нас є новообраний президент, і ми плануємо почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього ".

У середу, 18 грудня, Сенат ухвалив законопроєкт про оборонний бюджет США на $895 млрд без додаткового фінансування для України та ленд-лізу. Це не остаточне голосування за бюджет Пентагону, яке відбудеться не раніше березня. Проте американські ЗМІ все більше пишуть, що двопартійна підтримка України у війні проти Росії дає тріщину після перемоги Трампа та його скепсис щодо подальшого надсилання зброї Києву.

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Варто було Україні трохи видихнути після блокування Трампом від вересня 2023 року до квітня 2024 року у Палаті представників пакету допомоги на $61 млрд, як ця проблема постала знову. За словами прем’єра Бельгії Александра де Кроо, немає ознак того, що США згорнуть свою підтримку. Але на запитання, чи треба Україні готуватися до зменшення допомоги від США, в інтерв’ю NBC News Трамп відповів: "Можливо".

Адміністрація Байдена вже пообіцяла, що використає кожен цент грошей, які залишилися, на допомогу Києву.

"Вони (Пентагон – ред.) це зроблять. Певна допомога надається за контрактами. Тому вона може надійти не раніше 2025 року. Але всі гроші (з пакету на $61 млрд для України залишилося приблизно $5,6 млрд – ред.) будуть використані до 20 січня. Я вас запевняю", - вважає старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер.

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, Україні вистачить допомоги, яку вже надали США, до кінця 2025 року: "Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали, та які ми все ще плануємо надати до кінця роботи Адміністрації (Байдена – ред.), забезпечать їх обладнанням і матеріалами, необхідними для ведення бойових дій до кінця 2025 року. Хоча, за словами українського міністра фінансів Сергія Марченка, без допомоги США ми зможемо воювати лише принаймні до середини 2025 року.

Серед новообраного складу Палати представників і Сенату (республіканці після виборів 5 листопада мають монобільшість у Конгресі) немає однозначної підтримки щодо подальшої збройної допомоги Україні. Всі чекають, що скаже Трамп. Як повідомляв The Hill, законодавці Конгресу вже запитували у розвідувальних служб оцінку ризиків зупинки надання США збройної допомоги Україні.

"Деталі звіту мають включати вплив здатності українських військових захищатися від російської агресії, якщо США продовжать або припинять військову та економічну підтримку; та, якщо США збережуть або заборонять використання наданих ракет великої дальності для ударів вглиб Росії", - писав The Hill, додаючи, що законодавці також запрошували у розвідки наслідки потенційної поразки України та подальшої агресії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї для нацбезпеки США.

Дедалі більше американських ЗМІ, оглядачів та експертів констатують, що після інавгурації Трампа військова допомога Україні буде якщо не зменшена, то зовсім припинена. До того ж, є серйозні підстави вважати, що частина $5,6 млрд з пакету на $61 млрд для України перейде до Адміністрації Трампа, й невідомо, чи продовжить вона надавати збройні пакети допомоги Києву. До того ж, наприклад вже зараз НАТО перебирає на себе лідерство та координацію "Рамштайну", хоч в Альянсі все ще сподіваються, що США збережуть цей формат за президентства Трампа.

Як і минулого року, зараз на Капітолійському пагорбі знову триває бюджетна епопея. В ці дні Конгрес має ухвалити тимчасову бюджетну резолюцію, щоб уникнути "шатдауну" – зупинки фінансування всіх американських держустанов – до 14 березня 2025 року. Законодавці мають встигнути її проголосувати до 20 грудня. Але проти цього вже публічно висловився Ілон Маск, який має величезний вплив на Трампа, та консервативне крило республіканської партії, заявляючи, що бюджет на 2025 рік треба ухвалювати вже після інавгурації Трампа новим складом Конгресу, де республіканці матимуть монобільшість.

Найвірогідніше, республіканці таки поступляться, й Конгрес ухвалить тимчасову бюджетну резолюцію, яка продовжить фінансування роботи американських держустанов до 14 березня 2025 року. Інакше вони просто закриються, без виплат залишиться навіть армія, за що демократи зможуть легко критикувати республіканців. Тому можна передбачити, що до питання ухвалення наступного пакету допомоги Україні на 2025 рік Конгрес повернеться в березні 2025 року.

До цього часу Трамп і його команда намагатимуться домовитися з Росією, щоб вийти на заморозку війни й режим припинення вогню. Як пише Reuters, на початку січня новопризначений спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог, поїде до Києва та кількох інших європейських столиць - Лондона, Парижа та Рима. За інформацією Bloomberg, Келлог також "буде відкритий для зустрічей у Москві, якщо його запросять, оскільки нова Адміністрація прагне покласти край майже трирічній війні".

За інформацією NBC News, команда Трампа з нацбезпеки вже мала попередні дискусії з Адміністрацією Трампа та українськими посадовцями щодо шляхів закінчення війни. Проте Київ ще не отримав від них конкретний план. Джерела телеканалу в оточенні Трампа кажуть, що "атмосфера взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною". Проте публічно радник Трампа з нацбезпеки Тім Волтц, як і сам Трамп, поставили під сумнів наданий Україні дозвіл бити американською далекобійною зброєю по цілям в глибині території Росії, бо це веде до ескалації. А Кіт Келлог в ефірі Fox News у середу, 18 грудня, назвав "не зовсім хорошою ідеєю" вбивство генерал-лейтенанта, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова.

Вже двічі Трамп публічно не підтвердив і не спростував, що говорив із Путніим після своєї перемоги на виборах 5 листопада. Мовляв, це може нашкодити подальшим домовленостям. Хоча речник Путіна Пєсков спростував факт розмови. А сам кремлівський божевільний у четвер, 19 грудня, під час прямої лінії зі ЗМІ заявив, що готовий до зустрічі з Трампом, запропонувавши Заходу, зокрема й США, зробити технологічний експеримент.

"Дуель 21 століття. Хай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо в Києві, зосередять туди всі свої сили ППО, ПРО, а ми здійснимо туди удар "Орешником" і подивимося, що буде", - заявив Путін.

За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, немає зараз сенсу підштовхувати президента Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити – Росія не хоче миру. Вже зараз Євросоюз починає потроху перебирати на себе ініціативу допомоги Києву. Так, за словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, економічну та фінансову стабільність України планують забезпечити за допомогою грошей з українського фонду ЄС та доходів, які генерують заморожені російські активи. Проте США залишаються основним донором зброї для України, і ЄС буде дуже важко замінити Америку.

Тому європейським країнам треба швидко нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, щоб, за словами генсека НАТО Марка Рютте, Україна вийшла на переговори з Росією з позиції сили. Бо існує дуже високий ризик того, що Трамп, не домовившись із Путіним, втратить інтерес до питання пошуку шляхів завершення війни Росії проти України, перекинувши всю відповідальність на ЄС.

"І якщо ми зараз починаємо обговорювати між собою, як могла б виглядати мирна угода, ми полегшуємо її для росіян. Тому що вони сидять у своїх відкидних кріслах, слухаючи наші дискусії, курять гарну сигару, дивлячись всі ці телевізійні кадри. Я не думаю, що це корисно", - додав Макр Рютте.