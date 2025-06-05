Трамп і Маск на стежці війни: недавні соратники зробили жорсткі заяви один проти одного

Мільярдер Ілон Маск та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск, який лише кілька днів тому покинув свою посаду в адміністрації президента США Дональда Трампа, став на стежку війни зі своїм учорашнім соратником. Причиною став законопроєкт Трампа про податки та витрати, яким пишається господар Білого дому. Маск публічно назвав його «огидною мерзотою». У відповідь президент США обізвав свого колишнього друга «божевільним».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про несподіване загострення стосунків між Ілоном Маском та Дональдом Трампом.

З чого почалася суперечка

«Цей величезний, обурливий, марнотратний законопроєкт, ухвалений Конгресом, є огидною мерзотою. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що помилялися. Ви це знаєте», — написав 3 червня, Ілон Маск у своїй мережі X.

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У ще одному дописі Маск додав, що закон «значно збільшить і без того величезний дефіцит бюджету до 2,5 трильйона доларів (!!!) та обтяжить американських громадян непосильним боргом».

У відповідь на критику Ілона Маска щодо його «великого, прекрасного закону», Дональд Трамп заявив журналістам: «Мені завжди подобався Ілон… Ви бачили, які слова він мав для мене… Він не сказав про мене нічого поганого. Я б волів, щоб він критикував мене, ніж законопроєкт, бо законопроєкт неймовірний».

Після цього він сказав, що у нього з Маском були «чудові стосунки», але він не впевнений, чи будуть вони такими й надалі.

Маск може стати політичним опонентом Трампа

Однак слова американського президента не зупинили мільярдера. Він у мережі Х посилив свої нападки на Дональда Трампа, кажучи: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті».

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При цьому Маск звинуватив Трампа у «невдячності».

Наступним випадом у бік президента США став тонкий натяк на можливе повернення Маска в політику, але вже не як соратника Трампа, а його можливого опонента.

У мережі Х він опублікував опитування: «Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення?».

Продовження буде?

Зрештою Дональд Трамп вирішив поставити жирну крапку у цій суперечці, обізвавши Маска у своїй соціальній мережі Truth Social божевільним.

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За словами президента, Ілон опинився «на межі», після чого він «попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів».

«І він просто збожеволів!» — оголосив Трамп.

Щоб добити свого колишнього соратника і друга, господар Білого дому припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде «найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів».

На останнє припущення Маск відреагував на Х словами: «Уперед, зроби мій день».

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Очевидно, продовження цієї битви бізнесменів-політиків ще попереду.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що американський бізнесмен Ілон Маск, який був одним з найбільших фінансових спонсорів вибочої кампанії Дональда Трампа, вживав наркотики в набагато більших кількостях, ніж вважалося раніше.