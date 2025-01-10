Трамп і Путін зустрінуться: Зеленський зробив заяву про кінець війни 2025 року

Дональд Трамп уже готується до зустрічі з Путіним! В Росії емоційно відповіли! А тим часом спецпредставник Трампа по Україні заявив, що мета – зупинити війну в Україні за 100 днів після інавгурації, яка відбудеться вже 20 січня. Президент Володимир Зеленський заявив, що робить все можливе, щоб закінчити війну 2025 року. Усі гучні деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Трамп готується до зустрічі з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани зустрічі з Володимиром Путіним. Виступаючи перед республіканськими губернаторами у своїй резиденції у Флориді, він зазначив, що підготовка до переговорів уже триває. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Президент Путін хоче зустрітись. Він заявив про це публічно. Ми організуємо цю зустріч. Нам треба покласти край цій війні. Це жахливий хаос", – сказав Трамп.

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Про точні терміни та формат майбутніх переговорів Трамп говорити не став, наголосивши, що деталі стануть відомі після його інавгурації, що відбудеться 20 січня. А тим часом говорящий рот Путіна Пєсков заявив, що Москва вітає бажання Трампа вести діалог із президентом Росії, але конкретних планів щодо зустрічі поки немає. Попередні умови для діалогу, каже він, не потрібні, потрібне взаємне бажання лідерів. Також він додав, що позиція Росії щодо України відома, вона послідовна, гранично чітка і всім добре зрозуміла. А дії щодо організації контактів Путіна та Трампа розпочнуться, коли Трамп офіційно вступить на посаду президента США.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував заяву Трампа про можливі переговори з Володимиром Путіним. Він наголосив, що Україна має домагатися дотримання принципу: "нічого про Україну без України". Мережко підкреслив, що одним із найгірших сценаріїв було б, якби Трамп і Путін змогли домовитися за рахунок інтересів України. На його думку, Трамп повинен чітко розуміти, що Путін прагне знищити українську державність і не зупиниться.

Мета на 100 днів

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог також зробив гучну заяву. Він сказав, що мета – знайти спосіб розв’язання повномасштабної війни РФ проти України впродовж 100 днів після інавгурації. За словами Келлога, і він, і Трамп знають про те, що у них мало часу для того, щоб знайти цей спосіб, цитую: "Людям потрібно розуміти, що Дональд Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам, він насправді намагається врятувати суверенітет України". Келлог вважає, що Трамп зможе запропонувати "прийнятне" рішення президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що 9 січня також відбулася 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський на цій зустрічі заявив, що Україна робить все можливе для того, щоб закінчити війну у 2025 році. Припинення війни, за його словами, є спільною метою України та її партнерів, а не Росії. Також лідер України закликав до посилення санкцій, щоб перекрити грошові потоки РФ. Зеленський вважає, що санкції потрібно запровадити проти всіх елементів російської енергетики, а російський танкерний флот має бути зупинений. Адже військовий бюджет Росії на 2025 рік на 25% перевищує торішній.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі "Рамштайн", оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що учасники "Рамштайну" обговорюють майбутнє групи після зміни влади у США. Глава Пентагона Ллойд Остін оголосив, що лідери країн групи "Рамштайн" перед засіданням узгодили плани підтримки України до 2027 року, щоб продовжити "підтримувати нагальні потреби України на полі бою". Президент України Володимир Зеленський, який особисто взяв участь в засіданні, закликав союзників, серед іншого, "більш практично" розглянути можливість розміщення контингентів своїх військ в Україні.

Також президент України на зустрічі "Рамштайн" заявив, що весь світ бачить повідомлення про підводні кабелі в Балтійському морі. І всі бачать інциденти з безпілотниками в деяких країнах, які викликають серйозне занепокоєння. А дестабілізація в Африці, наголосив президент, загрожує Європі новими хвилями мігрантів.

"І ми також усе більше дізнаємося про те, як російська розвідка платила бойовикам в Афганістані, щоб вони нападали на солдатів коаліції, коли там перебували ваші війська: Москва платила за те, щоб убивати ваших солдатів – американських солдатів, солдатів країн – членів НАТО. Як це можна пробачити чи забути?" – сказав Зеленський.

Український президент також нагадав, що 2024 року Франція виступила з ідеєю розміщення в Україні партнерських контингентів. Зеленський вважає, що таке розміщення партнерських контингентів є одним із найкращих інструментів. І додав, що слід підійти більш практично до того, щоб це стало можливим. За його словами, вже є сигнали від деяких партнерів – від Великої Британії – на підтримку цього. Нагадаємо, що говорящий рот Путіна Пєсков раніше заявляв, що, цитую, говорити про європейських миротворців в Україні передчасно. А висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас 16 грудня заявила, що перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована.

Президент України Володимир Зеленський, який приїхав до Німеччини, також припустив, що інавгурація Трампа 20 січня стане початком "нової ери", яка вимагатиме від європейських країн більшої відповідальності за свою спільну долю — і долю України. Навіть провідні посадовці адміністрації Байдена, які були найрішучішими прихильниками суверенітету України, тепер визнають, що Київ навряд чи досягне своєї мети повністю вигнати Росію.

Що кажуть на Заході?

У нещодавньому інтерв’ю держсекретар сказав, що будь-яке врегулювання, ймовірно, дозволить Росії зберегти — на практиці, але не за законом — п’яту частину території України, яку вона зараз займає.

Зеленський та інші українські чиновники неодноразово характеризували новообраного президента США Трампа як людину, яка може викликати страх у Путіна. Зеленський також публічно заявив більш рішуче, що він сподівається завершити "гарячу фазу" війни 2025 року, потенційно погодившись на припинення вогню з можливістю для Києва "дипломатичним" шляхом пізніше повернути окуповані землі.

Президент України Володимир Зеленський також дав тригодинне інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Розмова, задля якої Фрідман приїхав до Києва, наразі зібрала понад 4 мільйони переглядів на YouTube. Український президент зазначив, що перші переговори про шляхи закінчення війни будуть з новообраним президентом США Дональдом Трампом, а вже потім з росіянами.

Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну також бути "реалістичною" щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією. Він додав, що "такі переговори можуть вести лише самі українці".

Напередодні інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 9 січня, що групу союзників, спрямовану на пришвидшення доправлення зброї до України, найкраще тримати під керівництвом США, але вона адаптується, якщо Вашингтон змінить свою участь.

Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому 2025 року.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРАМП ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗУСТРІЧІ З ПУТІНИМ! Зеленський зробив заяву про кінець війни у 2025-му!

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